Trabajar para resolver caos en Veracruz, promete José Yunes

Pensemos en lo que queremos y comparemos quién lo puede hacer posible, pidió el precandidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, Pepe Yunes Zorrilla, a la militancia priista con la que se reunió en el municipio de Vega de Alatorre.



Yunes Zorrilla puntualizó que no únicamente conoce en dónde se ubica, sino que “sé qué es Vega de Alatorre, cuáles son sus demandas y aspiraciones de desarrollo, como la de contar con mejores carreteras para que este punto de encuentro entre la sierra de Misantla y la costa esté bien comunicado”.



Se comprometió a hacer propias las aspiraciones de crecimiento de un sector vulnerable y que ha estado desprotegido por mucho tiempo, como el pesquero. “Como su candidato, estaré atento a cómo consolidarlo con equipamiento y créditos”.



También refrendó su compromiso por hacer propio el tema del campo. “Ésta es una zona particularmente fértil que requiere de nuestro apoyo y atención. De manera muy especial vamos a encauzar una política de desarrollo que tenga como centro a la ganadería. Y vamos a explorar posibilidades de servicios a través del turismo para que los recursos se queden aquí”, expuso.



Pepe Yunes afirmó que en la medida en la cual estas actividades tengan apogeo y acompañamiento, generarán una muy importante derrama económica, la actividad comercial florecerá y la prestación de servicios tendrá recursos para hacer frente al día a día. “Ése es el gran tema que como candidato al Gobierno de Veracruz me interesa resolver”, aseveró.



Enfatizó que “tenemos claro lo que vamos a hacer y sólo necesitamos del apoyo de todos ustedes. Queremos hacer las cosas bien. No podemos actuar políticamente enojados ni sólo por recomendaciones. Ni subirnos a inercias que son más destructivas que constructivas”.



“Los problemas públicos –refirió-, que atañen a la educación de nuestros niños, a la posibilidad de tener buenos servicios de salud, que tienen que ver con buenas vías de comunicación, con consolidar espacios públicos en los cuales convivir y el entorno de inseguridad, no se van a resolver por enojo o sólo deseándolo.



“Hay que ir por ello y pensar bien con quién se puede hacer posible. Por trayectoria, preparación y antecedentes. Pensemos en lo que queremos y comparemos quién lo puede hacer posible. Créanme que no los voy a defraudar. Vamos a trabajar todos los días por honrar esa confianza”, sostuvo Pepe Yunes.