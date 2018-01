Legislatura veracruzana no debe ser tapete del Gobernador, exigen

El diputado del grupo mixto “Juntos por Veracruz”, Ernesto Cuevas Hernández, afirmó que en el tema de la seguridad la LXIV Legislatura no deben de servir de “tapete” al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.



En la tribuna del Recinto Oficial replicó las declaraciones del legislador del PAN, Sebastián Reyes Arellano, quien aseveró que los medios de comunicación “magnifican” el tema de la violencia, pues la ciudadanía en general se siente segura.



“Aprovecho para decirle al diputado Sebastián que no coincido en que Veracruz está en paz y todo bien, que los medios de comunicación son los que están mal (…).



“Tenemos que hacer declaraciones realmente importantes y que beneficien y no servir nada más como tapete”, opinó el diputado local.



Este jueves Cuevas Hernández presentó dos ante proyectos con punto de acuerdo al que se sumaron la misma bancada del PAN y la diputada independiente por el Distrito de Coatzacoalcos II, Eva Cadena Sandoval.



En el primero reiteró que el robo de ganado, al igual que otros delitos, está desatado en Veracruz pues las acciones que ha implementado la Secretaría de Seguridad Pública no dan resultados.



“Roban desde subir a la cajuela de un vehículo al animal, hasta sacrificarlo en el terreno del afectado, como ha sucedido y me lo han manifestado en varios municipios del distrito VIII de Misantla que represento”, lamentó.



Detalló que en Juchique de Ferrer mataron a 7 vacas y un toro en una sola noche, “sin que nadie se diera cuenta”.



Expuso que es indispensable que cada res sea ingresada al Registro Electrónico de la Movilización, con su arete y yerra para mantener el control de los traslados.



“Con este registro se puede verificar de manera electrónica de dónde sale el ganado y hacia dónde se dirige, y si llega a su lugar de destino, generando una trazabilidad de su ubicación”.



Asimismo exhortó al gobierno del estado para que a través la SSP, a cargo de Jaime Téllez Marié, se implementen de manera urgente operativos permanentes de seguridad para evitar el abigeato.



En su otro anteproyecto reconoció que hay avances en materia de infraestructura vial en el Estado pero en las zonas urbanas, no obstante es necesario que también existan proyectos en las localidades o congregaciones retiradas.



Planteó que es necesario que las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, de Turismo, del Trabajo y SEDARPA y sus equivalentes federales implementen programas de apoyo a la economía, empleo temporal y al campo, en beneficio de los pobladores de la zona de Palma Sola, Vega de Alatorre y Nautla, que se verán afectados con la construcción de la infraestructura carretera Cardel-Poza Rica en sus tramos Laguna Verde-Nautla y Nautla-Totomoxtle.