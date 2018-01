Podría haber 15 mil desaparecidos en Veracruz, alertan desde el Congreso

En Veracruz podría haber hasta 15 mil personas desaparecidas, algunas de ellas víctimas de desaparición forzada, según datos de la bancada del PAN en el Congreso del Estado.



Por esta razón propusieron una iniciativa de decreto que expide la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas para el Estado de Veracruz.



Además, la propuesta plantea derogar el capítulo II ter del título XVII del Libro Segundo del Código Penal de Veracruz, para armonizar la ley del estado con los mandamientos federales.



Al hacer uso de la voz, la diputada María Josefina Gamboa Torales dijo que la desaparición forzada es un mal que sigue aquejando al Estado y al país.



“México no es la excepción, en que las autoridad abusando del imperio que tienen, tejen redes de trata de personas o son omisas en prevenir y sancionar estos tipos de hechos, empero, estos actos antijurídicos provocados o solapados por las autoridades no son los únicos, entre ellos se haya la desaparición forzada de personas, conducta que ha sido catalogada por la Corte Penal Internacional, como un Delito de Lesa Humanidad”, señala en la iniciativa.



La propuesta recuerda que el pasado 17 de noviembre de 2017 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.



Dicha norma que es resultado de la exigencia de los colectivos de búsqueda de personas, académicos, investigadores y defensores de los derechos humanos, entre otros.



“Cabe agregar que el mencionado Decreto, delimita las competencias para que los tres órdenes de gobiernos cooperen en la erradicación de estos hechos ilícitos”, agregó la diputada.



Gamboa Torales recordó que el año pasado, el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz hizo público que en Veracruz había más de 3 mil 600 carpetas abiertas por hechos de desaparición de personas.



“Si a esto se le suma el hecho de que, penosamente, no todos los delitos se denuncian, dicha cifra podría elevarse en niveles aún más ‘terroríficos’.



“Si a lo anterior se le adiciona que la actual administración estatal ha reconocido la existencia de casi el doble de fosas clandestinas que divulgaba la anterior administración, estando localizadas en 43 municipios, no se puede concluir otra cosa que el hecho de que falta mucho trabajo por hacer”, reconoció.



Finalmente recordó que si bien el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas aún no se termina de estructurar, puesto que faltan nombramientos de los integrantes de ciertos órganos que lo integran, así como la publicación de lineamientos y protocolos que ha de homologar los registros que dicha ley decreta.



No obstante a su parecer esto no puede ser tomado como excusa para decir que no es aún momento de que el Congreso comience a trabajar en la Ley Estatal en la materia, sobre todo cuando la Ley General, establece la obligación de tomar en cuenta a las familias de las víctimas para dictar las acciones y políticas que hagan falta.