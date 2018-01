Exigen a la SEV maestros para secundaria en el Puerto de Veracruz

Padres de familia de la Escuela Secundaria No. 13 se manifestaron afuera de la Delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz para exigir maestros pues sus hijos pierden más de 138 horas a la semana.



Gabriela Ramírez Veneros, una de las inconformes, comentó que no hay quienes impartan Matemáticas, Español y Ciencias por lo que no cumplirán con el plan de estudios.



“Venimos a manifestarnos de manera ordenada, pacífica y con coherencia, los maestros con los que contamos siguen dando clases, no nos han llegado los maestros, llevamos un año, una servidora habló con el maestro Manuel Carbonell subdirector de secundaria técnicas, hablamos con él en el mes de febrero y prometió que en un lapso no mayor a 15 días los maestros iban a llegar y no sucedió así”.



Expresaron que son más de 400 alumnos afectados en el turno vespertino por lo que con cartulinas en la mano realizaron una protesta en la que señalan que no quieren más promesas, sino resultados.



“Son aproximadamente 400 alumnos en el turno vespertino, ahorita en horas ya nos han resuelto. Ya tenemos respuesta del subdirector de secundarias Manuel Carbonell de qué para este viernes tendremos a los maestros en la escuela”.



La ausencia de maestros se tiene desde hace un año y a pesar de las solicitudes no han tenido respuestas.



Actualmente no se cubren 40 horas de español, 5 horas de matemáticas, 12 horas de ciencias, 24 horas de electrónica, 16 horas de informática, 10 de asignatura estatal, 20 horas de información cívica y ética, 8 horas de historia, 3 horas de tutorías.



Por ello optaron por acudir directamente a la SEV y exigir que la delegada Sonia Colorado Alfonso les de respuesta.