Elecciones no deben detener el desarrollo económico de México: CCE

El proceso electoral 2018 no debe detener el desarrollo económico de México pues sin importar quien gobierne y de qué color sea debe existir sinergia entre gobierno e iniciativa privada.



José Manuel Urreta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que la incertidumbre sobre quién ganará las elecciones no debe frenar la inversión y los gobiernos tienen que seguir ejerciendo el presupuesto.



“Los empresarios nos mantenemos muy ajenos a los procesos, pero al mismo tiempo debemos escuchar a todos los candidatos. En realidad los empresarios nunca hemos dejado de invertir y de coadyuvar con los gobiernos, no importa quien esté sentado en la silla ni de qué partidos vengan”.

Puntualizó que el empoderamiento empresarial no tiene que ver con cargos públicos sino con la disposición para generar riqueza, crear empleos y exigir mejores resultados de los tres niveles de gobierno.



“Los empresarios deben entrar a una nueva orden de servicio a la sociedad, promoviendo la creación de negocios y con ello ayudando a generar más fuentes de empleo”.



Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la zona norte del estado tomó protesta al Consejo Coordinador Empresarial de aquella región.



Urreta Ortega felicitó a los integrantes del nuevo organismo que es dirigido por Salvador Reséndiz Ruiz.



Contempla los municipios de Poza Rica, Tihuatlán y Tuxpan como un esfuerzo por unificar esfuerzos y detonar la economía.