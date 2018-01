Ex alcalde de Coatza quedó a deber a miembros de Coparmex

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-18-02:36:25 Coatzacoalcos

El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Delegación Coatzacoalcos, Gabriel Rivera Serdán, dijo que el ex alcalde Joaquín Caballero Rosiñol les quedó a deber la cantidad de 9 millones de pesos a cuatro socios contratistas de esa Cámara que realizaron obra pública al Ayuntamiento el año pasado.



Mencionó que el exalcalde porteño los trajo más de un año a las vueltas, que sólo les vio la cara como a otros compañeros contratistas de la CMIC, proveedores y prestadores de servicios que desfilaban por las oficinas del exdirector de Egresos, Héctor Puga Torres, quien también los trajo engañados durante varios meses.



“Finalmente se fueron sin pagarnos, no sólo a nosotros, fue una lástima que el Gobierno de Joaquín Caballero terminara de esa forma, pues le quedó a deber a mucha gente y dejó una ciudad en quiebra financiera y con los servicios municipales deficientes, cuando se tenía todo para que saliera por la puerta grande, pero no lo hizo” señaló Gabriel Rivera.



Mencionó que los socios constructores afectados ya solicitaron una audiencia con el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, sin embargo, debido a los problemas que enfrenta el nuevo alcalde, aún no les han dado fecha para que puedan explicarle la problemática.