No declinaré por Meade, dice en Veracruz Margarita Zavala

La precandidata independiente Margarita Zavala negó que vaya a declinar en favor de José Antonio Meade, como señalará Andrés Manuel López Obrador.



"Andrés Manuel a veces dice por supuesto quitándome mi nombre, pero a veces dice que soy yo quien le va a dar la batalla, luego dice que no, que en realidad voy a declinar, pues no, no, yo creo que no voy a declinar y por cierto no le voy a dar la batalla, le voy a ganar".



La ex primera dama comentó que no hay contiendas en precampañas por parte de los precandidatos de las tres alianzas a la presidencia, ya que consideró los precandidatos serán los candidatos de sus partidos.



“Los tres precandidatos dicen estar en precampañas y todos sabemos que no hay ninguna duda de que Andrés Manuel López Obrador será el candidato de Morena y los otros dos partidos, y no hay ninguna duda que Meade es el candidato del PRI, bueno, ya quien sabe verdad… y no hay ninguna duda que Ricardo es candidato del PRD y de los otros dos partidos”.



En reacción a las denuncias presentadas por el INE en relación a la compra de firmas y padrones electorales por parte de los independientes, indicó que se mantiene atenta a las observaciones que le pueda realizar la autoridad.



“Estoy atenta y todo el equipo esta atento a lo que este revisando el INE y colaborar en todo lo que se tenga que colaborar, se han presentado más de un millón de firmas, ustedes han vistos como tenemos a miles de representantes pidiendo la credencial, tarde algo en lo que recabe firmas, mi ritmo es constante sin picos especiales, estoy tranquila del esfuerzo que ha hecho mi equipo”, dijo.



Finalmente, hizo un llamado a las autoridades electorales para sancionar lo que calificó como un “derroche de recursos” de las precampañas de José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador.