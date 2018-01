No busco ‘chayote’, aposté por Morena en Veracruz, asevera Ricardo Ahued

Ricardo Ahued Bardahuil, precandidato al Senado por Morena en Veracruz, aseveró que en cualquier otro partido estaría en primera fórmula o incluso ya estaría ocupando un puesto público, pero esa no es su “ambición”.



Reconoció que se la está “jugando” políticamente por el partido liderado por Andrés Manuel López Obrador, pues a su parecer el país y el Estado necesitan un proyecto diferente.



“Si fuera por ambición y por andar buscando chayote yo me hubiera vendido al mejor postor y me hubiera ido para donde me conviniera tanto en lo político y en lo económico, pero yo no ando haciendo eso (…).



“Si hubiera sido por bienestar yo estaría en la primera fórmula en algún otro partido; si fuera ambición y si buscara solamente lo que a mí me conviniera estaría yo sentado esperando tomar protesta en algún otro cargo”, planteó.



En ese sentido refirió que posiblemente Morena definirá el próximo 18 de febrero cuáles serán sus candidatos y posteriormente se llevará a cabo una asamblea en la entidad y otra en el Distrito Federal para confirmar las candidaturas.



Mencionó que en todas las campañas un político se la juega para tratar de contender y de ganar, pero es la ciudadanía la que debe de decidir.

“Aquí votan por una fórmula y por un partido, el otro candidato no es que pase a segundo término, pero es una cosa matemática más difícil.



“Ir en fórmula en la segunda no es sencillo, podemos no llegar, de alguna manera también está ese compite pero hay una gran posibilidad de llegar porque veo un crecimiento y una aceptación de Andrés Manuel que puede impulsar y si la gente valora el trabajo que hemos hecho y no nos rechaza pues puede ayudarnos”, declaró en entrevista.



Argumentó que su salida del PRI fue por ideología, al existir la ilusión de una situación diferente en México.



Por otra parte, criticó que en las actuales campañas se esté intentando politizar la inseguridad, problema que a su parecer prevalece desde hace años y se viene agravando por diversos factores.



El ex alcalde de Xalapa planteó que la única forma de combatir a la delincuencia es generando una economía estable, así como dar justicia y abatir la impunidad que existe en el país.



“A nadie nos gusta lo que Veracruz está viviendo y todo el país; pero ahorita sería obsceno que cada candidato esté ocupando la inseguridad para campañas políticas”, subrayó.



Comentó que los ciudadanos quieren de los candidatos saber cómo se van a resolver los problemas del día a día, como el del acceso a la salud y el empleo.



“No podemos ser gobernantes cuando estamos en cada campaña retando con barbajanadas a cada quien, eso no es política, creo que es más lo que necesita el pueblo y la sociedad, que demandan más de los candidatos como altura de miras, decencia pero también carácter y defender tus ideas, eso no está peleado”.