Alcaldes podrán modificar gastos por rubro: diputada

La diputada local, Yazmin Copete Zapot, informó que los presidentes municipales tienen hasta el 31 de enero para solicitar modificaciones al gasto por rubros. Sin embargo, no podrán incrementar el presupuesto que les aprobó el Congreso del estado para el ejercicio 2018.



Al ahondar en el tema, la diputada Yazmin Copete Zapot dijo que los presidentes municipales están encontrando desagradables sorpresas en algunos casos, pues no les dejaron ni documentación interna, en cambio sí deudas millonarias, conflictos laborales, no hay vehículos y los que existen no sirven, obras reportadas como terminadas y no es así, entre otros problemas.



Ante ello, expuso, por ser nueva administración tendrán oportunidad de hacer ajustes a su presupuesto.



Copete Zapot, secretaria de la Comisión de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, expuso que la gran prueba de fuego para las autoridades municipales, es evitar exceso en los salarios, así como el llamado efecto licuadora.



De hecho, dijo, de ser posible, los alcaldes deben ver la posibilidad de reducir los gastos, pues con ello se podría disponer de más recursos para obras y acciones para beneficio de la población.



“Yo creo que tienen que ser solidarios con la población que les dio la encomienda de administrar el municipio, y no asignarse salarios que sangren a la administración pública”.



La legisladora indicó que diputados de la comisión dictaminadora analizarán todos los expedientes para que se puedan aprobar.



Enfatizó que los expedientes en torno a los gastos municipales por rubros, deben estar debidamente sustentados y aprobados en sesión de cabildo, además de que deben contenerla documentación que corresponda.