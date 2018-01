Colegio de Arquitectos señala falta de mantenimiento en sus instalaciones

El Colegio de Arquitectos de Veracruz determinó que las mayores afectaciones en los planteles educativos no se debe a los sismos de septiembre del año pasado sino a la falta de mantenimiento.



Javier Reyes Rosas, integrante del grupo de profesionistas, explicó que durante el análisis pudieron constatar el abandono que ha prevalecido durante años de las escuelas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río generando con ello afectaciones físicas.



"Hicimos recorridos para ver el estado físico y en la parte estructural entraron los especialistas. No tengo el número de las revisadas pero en muchas falta mantenimiento. Es como todo, si uno deja abandonada la casa se va deteriorando y al rato la reparación es mayor. No censamos desde cuando no le metían mano pero está a la vista".



Por otro lado reconoció que debido a la adversa situación económica por la que atraviesa el país la actividad del sector cayó al menos 20 por ciento durante 2017.



Esto generó una reducción en las plantillas laborales de las compañías del ramo aunque no cierre de empresas.



"No cierres pero si suspender labores como quitar empleados y poder llevar el tema. Yo considero que se afectó el 20 por ciento del gremio. Este año no fue tan bueno como otros años en cuanto a inversión, estamos suponiendo que en este 2018 venga un repunte pero eso se verá en los próximos meses. Se está reactivando, se está empezando a reactivar el gremio".



Confió en que se genere certidumbre para poder reactivar nuevamente la generación de obra pública y privada.



"Generalmente se reactiva la inversión privada porque al haber certidumbre se reactiva todo. Se había perdido la confianza en el gobierno".



Finalmente dijo que las nuevas autoridades municipales necesitan generar espacios públicos para propiciar bienestar social.