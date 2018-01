Hallan sin vida a Faustino Lagunes, ex alcalde de San Juan Evangelista Tweet Faustino Lagunes Rivera quien fuera alcalde en el periodo 2011-2013, presumiblemente se quitó la vida ahorcándose en una galera que está en la parte posterior de su vivienda ubicada en la calle 16 de Septiembre esquina Rébsamen del centro de San Juan Evangelista San Juan Evangelista - 2018-01-17 10:05:44 - Staff Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-17-16:06:22 San Juan Evangelista Su muerte ha consternado al municipio sanjuaneño, cuyos pobladores han empezado a dar muestras de cariño y amistad, solidarizándose con la familia Faustino Lagunes Rivera quien fuera alcalde en el periodo 2011-2013, se quitó la vida ahorcandose en una galera que está en la parte posterior de su vivienda ubicada en la calle 16 de Septiembre esquina Rebsamen del centro de San Juan Evangelista.



Su esposa, la licenciada Viridiana Tadeo fue quien lo encontró ahorcado en la mañana, alrededor de las 6 de la mañana al levantarse.



Antes de ser Presidente Municipal, fue dirigente de la Asociación ganadera local y delegado ante la Unión ganadera regional del Sur de Veracruz.



De profesión ganadero, Tino Lagunes como era conocido, era licenciado en administración de empresas y tenía su rancho en el Predio Los Camarones, en los límites de San Juan Evangelista y Juan Rodríguez Clara. Tras ser la primera autoridad decidió quedarse a vivir en la cabecera municipal, donde esta mañana decidió ahorcarse.



Sus ex colaboradores y amistades dijeron haber convivido anoche limpiando la parte posterior de su vivienda y no había ingerido alcohol.



Su muerte ha consternado al municipio sanjuaneño, cuyos pobladores han empezado a dar muestras de cariño y amistad, solidarizándose con la familia.

