Requiere Papantla 14 camiones para recolección de basura

El ayuntamiento requiere de por lo menos 14 camiones para restablecer al cien por ciento la recolección de los desechos sólidos urbanos en Papantla, afirmó el director municipal de Limpia Pública, Luciano del Valle.



Explicó que actualmente el municipio dispone de cinco unidades que prestan el servicio para las colonias, pero próximamente habilitarán otras cuatro camionetas para mejorar y cubrir todas las rutas que existen en los sectores poblacionales del municipio.



El funcionario aseguró que también pretenden mandar a reparar los vehículos que por el momento están averiados o les faltan piezas, esto con la finalidad de ampliar el servicio hacia las zonas rurales de Papantla.



El director de Limpia Pública recordó que la actual administración trabaja con las mismas rutas con las que laboraron los gobiernos municipales anteriores, por lo que exhortó a la población a no sacar la basura en los días que no les corresponde.



De acuerdo al plan de trabajo, las colonias que reciben la recolección de desperdicios los días lunes tendrán el servicio nuevamente los jueves, los del martes y viernes con horarios matutinos y vespertinos. "Son dos veces por semana para que la ciudadanía entienda que no nos saquen la basura antes que el camión vaya a pasar", expuso el servidor público.



Luciano del Valle recomendó a la población que cualquier petición, sugerencia o reuniones con el personal de la dirección de Limpia Pública, pueden comunicarse a los teléfonos del ayuntamiento, para programar las atenciones y resolver las necesidades relacionadas con el servicio de recolección de los desechos.