Revisa Ayuntamiento situación de parquímetros en el centro de Papantla

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-17-15:41:59 Papantla Las quejas por el servicio de parquímetros en Papantla son muchas; por lo que la nueva administración revisará la concesión de la empresa SMVial

La empresa Sistemas de Monitoreo Vial (SMVial) tiene que retirar los parquímetros que obstruyen las rampas de los accesos de las personas con discapacidad y marcar los dispositivos que estén inservibles para evitar abusos en contra de los automovilistas, afirmó el regidor comisionado en Tránsito y Vialidad, Eloy Núñez León.



Además, la compañía debe modernizar y digitalizar los 540 aparatos que están instalados en el centro de la ciudad, y señalar qué máquinas no funcionan para garantizar un mejor servicio a los propietarios de vehículos, pero principalmente el trato hacia los ciudadanos.



El edil aseguró que las administraciones pasadas no dejaron documentos e información sobre el destino de los recursos económicos que recibieron de SMVial, como parte del convenio que estipula que el municipio debe beneficiarse con el 32 por ciento de la recaudación total de los parquímetros, y el 68 por ciento restante le corresponde a la empresa.



Por ello, insistió en que la actual administración transparentará el monto que recibirá y uso que le dará a ese dinero que se generen por el uso de los 540 aparatos. Propone que ese recurso financiero sea utilizado en obras de balizamiento, restauración de calles y proyectos para el mejoramiento vial del municipio.



El funcionario indicó que toda negociación que realicen con la concesionaria será en beneficio de los ciudadanos pues recordó que la gente está harta del trato y de los abusos que cometen los trabajadores de esta empresa. Anunció también que instalarán un buzón de quejas en el Ayuntamiento para atender y resolver las inquietudes que pudiesen tener las personas.



"Estamos revisando, junto con la Síndica, todo lo que menciona el contrato, pero también actuaremos conforme a la ley. Tratamos que todo sea equilibrado para que se beneficie el pueblo principalmente, ayuntamiento y la empresa", expuso el servidor público.



La concesión a Sistemas de Monitoreo Vial le fue entregada desde la administración municipal del ex candidato a la alcaldía de Poza Rica, Pablo Anaya Rivera, y durante el periodo de gobierno priista del ex presidente municipal, Juan Alfredo Gándara Andrade.