Ex funcionarios de Poza Rica habrían eliminado información: regidor Tweet Los ex funcionarios de la administración pasada eliminaron toda la información relacionada con obras y gestiones de construcción de infraestructura educativa, acusó el regidor comisionado en Educación y Bibliotecas, Jaime Herrera Poza Rica - 2018-01-17 09:33:26 - José Martín / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Los ex funcionarios de la administración pasada en Poza Rica eliminaron toda la información relacionada con obras y gestiones de construcción de infraestructura educativa, acusó el regidor comisionado en Educación y Bibliotecas, Jaime Herrera.



Las autoridades locales carecen de documentación, pero varios directores de escuelas han reportado que durante el gobierno pasado, que era encabezado por el priista Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, solicitaron edificaciones de domos, apoyos para promoción al deporte y construcción de canchas deportivas.



"No nos entregaron documentación y ahora no tenemos en qué basarnos sobre alguna solicitud que hayan hecho en la regiduría de educación, pero estamos trabajando para atender todas las peticiones", expuso el edil.



En otros temas, Jaime Herrera declaró que en próximos días comenzarán a recorrer el municipio para recabar datos sobre los daños en los planteles educativos, causados por el sismo registrado en septiembre del 2017.



Afirmó que por el momento tienen información de que la biblioteca "Fundadores", situada en la colonia Manuel Ávila Camacho, presenta afectaciones en más del 65 por ciento de su infraestructura. Ya fue inscrita a un programa del Gobierno del Estado para gestionar apoyos.



Mientras tanto, la autoridad municipal solicita que peritos especialistas revisen en qué condiciones se encuentra realmente la biblioteca, ya que físicamente se aprecian grietas en las paredes. "Ya con el dictamen sabremos qué procede con ese inmueble", expuso.

