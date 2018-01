Pide Hipólito que fuerzas federales permanezcan en Xalapa

El presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero pidió en sesión de Cabildo, la permanencia de las fuerzas federales y estatales en Xalapa, para garantizar la seguridad de la población.



Solicitó a los gobiernos estatal y federal no abandonar su responsabilidad aún después de conformada la policía municipal.



Insistió en que se requerirá de alrededor de 10 meses, anunció para formar ese cuerpo de seguridad pues apuntó que debe convertirse en una corporación preparada y confiable.



Lamentó las últimas situaciones de violencia en la ciudad que han generado miedo, pánico y temor social y dejó en claro que se trata de hechos criminales que son competencia de los gobiernos federal y estatal.



"La autoridad municipal no tiene competencia en relación con secuestros, homicidios dolosos, tráfico de estupefacientes y otros. Pero Xalapa no es una isla, sino parte de una zona metropolitana integrada por nueve municipios y se requiere una perspectiva regional, porque en los límites municipales se generan actividades delincuenciales”, abundó.



El edil dio a conocer que se convino con el Gobierno del Estado crear una Policía Municipal, de acuerdo con las atribuciones que otorga la Ley Orgánica del Municipio Libre, y se decidió asumir esa responsabilidad, con apego al marco legal.



“Se respetará los ámbitos de competencia de los diversos órdenes de Gobierno en materia de seguridad, y la del Ayuntamiento de Xalapa es generar en nuestro propio espacio de capacitación, un cuerpo policiaco de proximidad, cercano a la gente, para prevenir el delito y contribuir a que la delincuencia no prospere”, agregó.



Reiteró que las fuerzas federales y estatales no se retirarán, aun cuando la Policía Municipal esté lista, y el Cabildo acordó –por unanimidad–, votar en la Sesión Ordinaria que celebrará este miércoles a las 18:00 horas, la próxima instalación del Consejo de Seguridad Pública Municipal.