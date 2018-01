Entregan juguetes a niños de Ixhuatlancillo

Los Reyes Magos continúan dejando sonrisas a los niños de Ixhuatlancillo y esta semana con apoyo de las autoridades municipales, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, recorren las primarias y preescolares y la meta para el fin de semana es lograr 3 mil sonrisas.



"La verdad tratamos de hacer lo mejor que se puede hacer para llevar sonrisas, sabemos de la dificil situación por la que atraviesan algunas familias y es por eso que quisimos ponrr nuestro granito de arena y traer un presente a nuestros niños de parte de los Reyes Magos" mencionó.



La titular del DIF, Martha Iris Pérez Merino, indicó que el objetivo de esta entrega consiste en que ningún niño se quede sin un regalo; por ello, se realiza la entrega de juguetes a los menores que asisten a sus planteles escolares y lo hacen con el apoyo de los Reyes Magos.



"No queremos que ningun niño se quede sin un presente, vamos a seguir visitando algunas escuelas el resto de la semana, nos acompañan los Reyes Magos y unos payasitos que divierten y entretienen a nuestros niños" agregó.



Durante la visita que realizan las autoridades, también se hacen acompañar por un show de payasos, que ofrece un momento de sana diversión y la finalidad de acuerdo a las autoridades es que no se pierda esta mágica tradición.



Finalmente la entrevistada aseguró que el recorrido de los reyes magos fue posible gracias al apoyo incondicional del alcalde Israel Pérez Villegas que se suma a este trabajo para que la crisis no deje sin un juguete a los reyes del hogar.