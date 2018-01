Exigen maestros para secundaria en Mariano Escobedo

Padres de familia y alumnos de la secundaria Nezahualcoyotl realizaron una protesta la mañana de este martes en demanda de seis maestros que faltan en el plantel, lo que representa la mitad de la plantilla.



“El motivo de la inconformidad es que en el plantel falta el 50 por ciento de maestros, tampoco hay subdirector en la institución”, apuntó Patricia Oropeza Flores, presidenta del Consejo de Padres de la secundaria.



Comentó que había una subdirectora, la maestra Claudia, pero se las quitaron, por lo que piden el regreso de esta profesora porque es muy buen elemento y ayudó a elevar la calidad en la escuela.



Refirió que lamentablemente, aunque han llevado su inconformidad a la SEV esta dependencia no les ha hecho caso y al faltar tantos maestros se están dando problemas en los salones.

Indicó que los niños andan afuera, se pelean, y no hay cómo controlar este tipo de problemas.



Mencionó que los problemas se iniciaron desde el mes de noviembre en que algunos docentes se jubilaron y otros presentaron alguna incapacidad médica; sin embargo es la fecha en que siguen faltando.



Indicó que los profesores que faltan son de las asignaturas esenciales, como es matemáticas, inglés, biología.



Recordó que en febrero ya se ve lo de las preinscripciones para bachillerato, y hay gran preocupación de los padres pues qué preparación van a tener los jóvenes de tercer grado, sobre todo.



Destacó que son 380 alumnos los que cursan en este plantel que se ubica en Palmira, y quienes lamentablemente por esa situación no sólo tienen el riesgo de tener una educación deficiente, sino que además al no darse abasto los docentes que quedan, también están en riesgo.



Cabe mencionar que el supervisor de zona llegó y se comunicó con el titular de telesecundarias generales, quienes les dijo a los inconformes que iban a darles una solución en unos días, pero ellos ya no quieren palabras, sino que lleguen más maestros.



Ante ello, advirtieron que si para el próximo lunes no hay docentes aún, no permitirán que se abra la escuela.



“Si el lunes ya tenemos los maestros, se cita a la comunidad para que traigan a los niños y se abran la puerta”.