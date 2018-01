Se complica la situación de Cruz Roja Tuxpan; no hay unidades de emergencia Tweet Tuxpan - 2018-01-16 20:32:43 - Celenne González / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La difícil situación económica por la que atraviesa la Cruz Roja Delegación Tuxpan se ha agravado más, ya que el servicio de emergencia se ve rebasado, al no contar con unidades que permitan acudir a prestar la atención a los ciudadanos que así lo requiera.



El presidente del Patronato de la Cruz Roja en Tuxpan, Rómulo Cuevas Villalobos reconoció que se ven en una situación complicada al tratar de cubrir una nómina fija para el personal que trabaja los 365 días en la institución, así como adquirir material médico, de gasolina y mantenimiento de cada una de las ambulancias que se ocupan para los auxilios a la sociedad.



Hizo énfasis, que como lo ha señalado en varias ocasiones, la institución requiere entre 2 y 3 millones de pesos anuales para operar de manera correcta, teniendo en funciones todas las unidades y óptimas condiciones del propio inmueble en el que se encuentran.



No obstante, esto nunca se llega a obtener, ya que tan sólo en la pasada colecta del 2017 apenas se logró reunir 546 mil pesos, recurso que les permitió operar perfectamente un par de meses, pero la falta de dinero se hace visible cada vez más las carencias a las que se enfrentan día con día.



Destacó que de las 5 ambulancias que brindaban el servicio, actualmente 2 están en taller y una más presentó una falla que provocó un corto, por lo que casi se incendia la unidad.



Con este incidente, refirió que sólo cuentan con 2 ambulancias y una unidad de rescate, pero todas ellas requieren del mantenimiento adecuado para seguir operando, de lo contrario se pone en riesgo el funcionamiento de la Cruz Roja en el municipio.

