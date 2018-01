Secuestrados 'ricos', quienes recuperan su libertad en Veracruz

Ya no les sorprende a la ciudadanía veracruzana que cada vez que ocurre un secuestro en alguna parte de la entidad, si la persona es importante en lo político o en lo económico, de inmediato es rescatada por las autoridades del gobierno de Yunes Linares.



No se trate de una persona común y corriente o de un pobre comerciante o empleado y lo más seguro es que nunca aparezca o se encuentre su cuerpo totalmente desmembrado.



Se hacen diversas especulaciones, ¿será que las autoridades estén de acuerdo con las bandas de secuestradores? o ¿se paga el rescate y el caso queda solucionado?



Cuestión de billetes para que logren la libertad.



Surgen muchas dudas sobre los últimos casos que en unas cuantas horas se recuperan los plagiados importantes.



Respecto a los autores criminales de estos lamentables hechos casi nunca hay reportes, casi siempre hablan de que huyeron y no dejan ningún rastro.



De los ejecutados en la ciudad capital del estado siempre se cuenta la misma historia, todos ellos eran muy malos y no se portaban bien.



De acuerdo al informe del gobernador Yunes Linares se les identificó porque conoce los tatuajes que usan en el cuerpo.