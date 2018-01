Detecta INE 98 mil credenciales falsificadas por independientes

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-16-16:27:44 México La autoridad electoral federal detectó irregularidades en las credenciales capturadas por los candidatos independientes; se denunció ante la Fepade (Imagen: Internet)

El Instituto Nacional Electoral detectó más de 95 mil casos de credenciales de elector manipuladas y 2 mil 500 falsas registradas dentro de las firmas de apoyos para aspirantes a candidatos independientes por el cargo de diputado federal.



Al dar a conocer un informe sobre la revisión de las firmas de apoyos, el organismo reveló la cifra citada y anunció que se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, a fin de que determine posibles delitos penales involucrados.



El secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Medina, detalló que 24 de los 65 aspirantes a obtener el registro de candidato independiente a diputado incurrieron en irregularidades al momento de recolectar las firmas.



Señaló que es notoria una “conducta dolosamente sistemática”, por lo que de manera inmediata se notificó que les será negado el registro.



“Ha habido conductas lamentables para pretender engañar a la autoridad, distorsionando la arena de la contienda política con candidaturas sin el debido soporte legal. Sin embargo, existen 37 que han buscado legítimamente el apoyo ciudadano mediante un esfuerzo legítimo y lograran participar en la contienda federal”, declaró.



Sin embargo, no significa que los demás aspirantes hayan salido sin observaciones dentro de la revisión de las firmas de apoyo, aunque en el resto de los casos se trató de errores en donde no se observó una intención de engañar a las autoridades.



Al desglosar las irregularidades detectadas el INE refirió que en algunos casos la imagen del documento que se presenta en la cédula de apoyo ciudadano no corresponde a una Credencial para Votar emitida por el Instituto; en otros los datos plasmados en la imagen del documento de la cédula de apoyo ciudadano, consistentes en nombre, clave de elector y OCR, sí corresponden a un registro contenido en la base de datos del Padrón Electoral y en otros la firma captada del ciudadano en la Aplicación Móvil difiere a simple vista de la que el Instituto tiene registrada o, incluso, no se encuentra plasmada.



Jacobo Medina indicó que solo uno de los 65 aspirantes pudo superar la revisión que realizó el INE, a través de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, junto con el Registro Federal de Electores, sin ningún tipo de observación.



Además, de promover la denuncia ante la Fepade, el INE iniciará un procedimiento sancionador en todos los casos en donde se haya identificado la manipulación de datos personales del padrón electoral.