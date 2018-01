Renato Tronco ‘se vende'; busca desesperado el control político y una diputación con cualquier partido

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-16-04:19:08 Coatzacoalcos

No le importa el color ni los ideales, lo que a Renato Tronco Gómez le interesa es mantener el control político y aspirar a un cargo de representación popular a cualquier precio.



Después de su largo exilio, el exalcalde de Las Choapas ha tenido acercamientos con diferentes grupos políticos para ‘venderse’ como la mejor carta, incluso exigir una pluri y otras posiciones.



De acuerdo a su trayectoria política, Tronco Gómez utilizó la bandera del PAN para llegar a la alcaldía de Las Choapas, después fue aliado de Fidel Herrera, quien lo hizo nuevamente alcalde y, finalmente, ocupó una curul en el Congreso bajo las siglas del Partido Verde, pero que posteriormente desconoció y se convirtió en independiente, hasta que fue desaforado.



Después que fuera exonerado, a Renato Tronco le nace un amor por el guinda (Morena), pero sin éxito; y decide coquetear con los rojos del PRI, quienes no aceptaron sus exigencias. Finalmente logra su cometido: reunirse con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien supuestamente lo manda a llamar al puerto de Veracruz.



De llegar a un buen arreglo, seguramente el oriundo del ejido ‘Río Playa’, en los próximos días estaría anunciando en conferencia de prensa que apoyará a los Yunes azules y a Miguel Ángel Yunes Márquez, ‘El Chiquiyunes’.



Tronco Gómez, en sus dos años fuera de la película política, no nada más aprendió algunos oficios, sino también el arte y la estrategia de cómo presionar y venderse bien al mejor postor, aplicando el método de chantaje. Desde Veracruz, manda subliminal y sutil mensaje en redes sociales a Pepe Yunes: “Llévelo, llévelo, quién da más, quién da más”.