Fijan para el 23 de enero fecha para buscar acuerdo en caso CIVSA

Tras sostener una reunión con un grupo de copropietarios de la ex fabrica CIVSA, que aun no cobran la liquidación de sus activos, el licenciado Luis Alfonso Cervantes Muñiz, y quien es el representante legal de la empresa hidroeléctrica Santa Rosa, propietaria mayoritaria de los activos de la factoría, dio a conocer que las negociaciones para echar a andar la fábrica avanzan satisfactoriamente y será el próximo martes 23 de enero cuando se reúnan nuevamente para llegar a un acuerdo.



"Tuvimos un reunión muy productiva, nos hablamos con mucha más objetividad y respeto, identificando cual es la postura de cada quien, lo que sucedió con Compañía Industrial Veracruzana respecto de cualquier obligación de la empresa como patrón, son cuestiones que yo no tengo absolutamente nada que ver, Hidroeléctrica no tiene nada que ver, fue una desgracia que eso haya pasado, pero ya pasó, tenemos que ver como resolvemos de aquí para adelante" comentó.



Tras reconocer que por enésima ocasión se aplaza el proceso para la reactivación de la industria textil y otras empresas que generen empleo en Ciudad Mendoza, el representante legal dijo que la intensión es agotar con respeto y cordialidad el dialogo con los copropietarios, pero destacó que únicamente hay dos opciones, o venden sus activos y cobran lo que les corresponde o se asocian para echar a andar una millonaria inversión.



"No se trata de venir atropellar a nadie se trata de que venga mi cliente a enclavarse en Ciudad Mendoza a hacer negocios en Ciudad Mendoza, va a realizar una inversión y espera tener un negocio exitoso que de empleo, fuente de empleo y generé el pago de impuestos" agregó.



El entrevistado reiteró que todo el procedimiento se ha hecho en estricto apego a la ley, para no violentar los derechos de los ex trabajadores y reconoció la intervención del Gobierno del Estado para que estas negociaciones brinden frutos a la brevedad posible.



"Vamos a ver como combinamos nuestros recursos, como combinamos nuestros esfuerzos para que exista una industria productiva, rentable en las instalaciones de la fábrica que se rehabilite lo que se tenga que rehabilitar, la hidroeléctrica, los telares, que se construya lo que se tenga que construir, es un terreno enorme" concluyó.