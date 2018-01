Artesanos de la madera de Atzompa, marginados y hostigados por las autoridades

Condiciones de sobrevivencia son las que mantienen los artesanos de la madera de Soledad Atzompa ante la falta de oportunidades laborales en los municipios serranos, indicó Levi Romero, ex presidente de la Unión de Artesanos y Comerciantes de Atzompa Asociación Civil.



Agregó que como artesanos que deben salir a vender sus mercancías constantemente tienen problemas con diversas autoridades y es frecuente que les inventen supuestas faltas para detenerlos e infraccionarlos, lo que les afecta.



Indicó que en el estado los municipios donde más tienen problemas son Orizaba, Córdoba y Boca del Río, en tanto que en otras entidades afrontan trabas en Cuernavaca, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México.



Sin embargo, recordó, que esta es una actividad a la que se dedican por no contar con fuentes de empleo en su municipio, pues los gobiernos estatal y federal nunca han volteado sus ojos a Soledad Atzompa y otros sitios indígenas, por lo que tienen que salir a buscar cómo ganarse la vida.



Reconoció que además de esos problemas, ante las alzas que se han dado en diversos insumos, como la gasolina, el salir a vender sus mercancías se ha convertido prácticamente en un asunto de mera sobrevivencia, pues ya no es tan redituable.



Levi Romero señaló que a fin de defenderse, hace 26 años crearon la Unión de Artesanos y Comerciantes de Atzompa, asociación que a la fecha cuenta con 4 mil 600 agremiados tan sólo en ese municipio.



El ex dirigente de los comerciantes criticó el que municipios serranos con grandes necesidades reciban poco presupuesto, pese a que afrontan muchas carencias, incluso de servicios, en tanto que municipios grandes tengan un presupuesto muchas veces mayor.