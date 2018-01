Reporta zona centro de Veracruz temperaturas de al menos 2 grados bajo cero

La onda gélida que dejó el Frente Frío 22 y el sistema secundario que lo acompañó dejaron caída de aguanieve en las zonas altas de la montaña y temperaturas de al menos 2 grados bajo cero.



“En el caso de La Perla, la caída de aguanieve se presentó a partir de los 2 mil 300 metros sobre el nivel del mar, es decir, en lo que son las localidades más altas del municipio”, señaló Jorge Martínez García, director de Protección Civil de este lugar.



Comentó que las localidades en donde se observó este fenómeno fueron desde Lagunilla a Potrero Nuevo, y del lado de Xometla, desde Agua Escondida a San Miguel Pilancón y San Miguel Chinela.



Debido a las bajas temperaturas, abundó, de las que al menos se llegó a los 2 grados bajo cero, en algunas zonas también se formó hielo, lo cual se constató en un recorrido.



A pesar de esto, indicó el director de Protección Civil municipal, no se presentaron afectaciones a la población, que se puso a buen resguardo en sus viviendas para protegerse del intenso frío, por lo que no fue necesario trasladarlos a albergues.



Por su parte, Luis Palma Dector, coordinador regional de Protección Civil, señaló que luego del paso del Frente Frío 22, se espera para este martes una recuperación gradual de la temperatura diurna; sin embargo, se aproxima un nuevo Frente Frío a territorio veracruzano.



Indicó que en lo que resta de la semana es posible que aumente el potencial de lluvias, además de que se espera se mantenga un ambiente de fresco a frío por las noches y madrugadas.



El coordinador regional de PC comentó que al momento no se tenía conocimiento de afectaciones en cultivos, aunque de ser así los afectados pasarían el reporte a los departamentos de Fomento Agropecuario en sus municipios.