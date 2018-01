Toman Palacio de Mixtla de Altamirano inconformes con Alcaldesa

Habitantes de Mixtla de Altamirano tomaron el palacio municipal en demanda de que la alcaldesa Marisela Vallejo Orea, a quien esperaron toda la mañana para dialogar, privilegie a lugareños en la contratación de personal.



Molestos, alrededor de 70 personas decidieron tomar las instalaciones luego de que la edil les citara para esta mañana para un supuesto diálogo a fin de atender sus inconformidades pero nunca se presentara.



Los pobladores refirieron que su molestia es que habiendo tantas necesidades en el municipio, en lugar de dar oportunidad a gente del lugar, la alcaldesa haya buscado a personas que son oriundas de otros lugares e incluso gente de dudosa reputación, pues hay quienes tienen incluso señalamientos por presuntos desvíos de recursos públicos.



Indicaron que los principales cargos están ocupados por personas que vienen de fuera, como Juan Leonardo Hernández Coyohua, quien fue corrido de Ixhuatlancillo y Aquila; el contralor municipal es Félix Cruz Lastre, ex alcalde de Tlilapan y quien fuera señalado por desvío de recursos en ese lugar; Elías Gonzalo Zopiyactle, quien fuera alcalde en este municipio por el PRI y ahora figura como asesor de la alcaldesa, en tanto que quien ahora es encargado de Obras Públicas fue señalado por desvío en el municipio de Acultzingo.



Agregaron que además de ello, a la fecha la presidenta municipal no se ha presentado en el palacio para trabajar, sólo han sabido de ella que ha dado ruedas de prensa.



Reconocieron que conocen que la edil ha denunciado haber recibido amenazas; sin embargo consideran que eso no es pretexto para que no comience a trabajar y a atender las necesidades del municipio, que son muchas.



Tras esperar vanamente a la alcaldesa durante toda la mañana, los inconformes decidieron tomar el palacio y con pancartas en mano demandaron la salida de los mencionados funcionarios municipales y señalaron que permanecerían ahí hasta recibir respuesta.