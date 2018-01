Buscan ex obreros ser copropietarios de la CIVSA

A pesar de señalar que este lunes se definiría si había un acuerdo entre el apoderado legal de Hidroeléctrica Santa Rosa, dueño mayoritario de los bienes en remate de la CIVSA, éste no se concretó e irán a una última reunión en la que habrán de definir el paso a seguir, luego que ex obreros buscan ser copropietarios de la nueva firma, con un 24 por ciento de las acciones.



En entrevista por separado, concedida al término de la reunión que sostuvo con la representación de trabajadores, el representante legal de Hidroeléctrica Santa Rosa, Alfonso Cervantes Muñiz señaló: “vengo de una reunión con los compañeros que aún no han decidido vender sus derechos de copropiedad que son aproximadamente el 24 por ciento de los derechos de copropiedad; hemos tenido varias pláticas, esta es la penúltima, la próxima será la última.



Nos ofrecen quedarse como socios, como copropietarios lo cual puede funcionar, lo vamos a evaluar y nos piden que hagamos un mayor esfuerzo en lo económico al que ya se ha hecho. Yo a esa postura le veo el problema que sería muy injusto con los trabajadores que ya han firmado por determinada cantidad y los que se quedaron al final, obstaculizando la inversión”, señaló.



Dijo el abogado que los mismos obreros no se ponen de acuerdo, no están claros y por ello harán un esfuerzo por buscar la conciliación pero ya no hay mucho tiempo que invertirle a esto, que se queda tranquilo del mejor esfuerzo.



Aseguró que el 28 de diciembre llegó con la fuerza pública para que hubiera tranquilidad, para que hubiera orden, no por otra cuestión y eran cerca de 300 policías y pudo ser un desalojo violento y pasado muchas cosas, pero la intención siempre fue, ha sido y es, resolverlo.



“Yo vengo con la disposición y con un fedatario federal que en cada ocasión elabora un acta de fe de hechos de lo que sucede adentro con todo detalle; por ejemplo, esta es la reunión que tuvo lugar el 5 de enero. Aquí está narrado quienes estaban: Luis Cervantes Muñiz en representación de hidroeléctrica; estuvo Héctor Campos López, Gonzalo García López, Javier Méndez Sánchez, Víctor Muciño, Antonio Porras, César Andrés de Jesús, Antonio Magdaleno, José Luis Villanueva; qué nos dijimos, quién dijo qué, con mi credencial de elector.



Tendrán una participación en la propiedad como la tienen hoy; tener una participación del 24% en la propiedad y si quieren ellos realizar las inversiones que se demandan para que esto funcione, para construir, para rehabilitar, etc., bienvenidos, y si no, simplemente se quedan como copropietarios del inmueble”, señaló.



Fijan obreros su postura



Por su parte, los obreros representados por Héctor Campos fijaron su postura al señalar que no están en condiciones de vender sus activos si estos no son pagados al 100 por ciento, de lo contrario buscaran que se les respete la parte correspondiente de los activos a los que tienen derecho.



Ello significa que serían copropietarios de Hidroeléctrica Santa Rosa, con capacidad de cobrar renta de espacio y lo que se derive, pero estarían limitados a la inversión, lo cual tendrían que entablar en pláticas.



Aseguró que se trata de 350 a 400 trabajadores que aún faltan por liquidar, lo cual no coincide cuando el estimado es de un total de 800 obreros y la estadística de la representación de Hidroeléctrica Santa Rosa es de un avance del 76 por ciento en la compra de activos.



José Luis Villanueva, representante de uno de los grupos de trabajadores dijo que las dos opciones presentadas por los socios mayoritarios fueron en el sentido de comprarles los derechos y la segunda de asociarse.



El caso Rafael Sánchez



Rafael Sánchez Trujillo en su participación como asesor de los obreros hizo señalamientos relativos a una agresión que sufrió la tarde del pasado sábado tras ser atacado a balazos por hombres desconocidos.



Explicó que minutos antes de la agresión habían sostenido una reunión entre obreros y el alcalde Melitón Reyes para exponer el avance sobre las reuniones sostenidas con el personal jurídico de Hidroeléctrica Santa Rosa.



Que no tiene enemigos y que desconocidos lo siguieron a bordo de un vehículo de donde un hombre se bajó y le dijo que eso era por meterse en lo que no le importa, acto seguido una lluvia de balas daño su automóvil sufriendo únicamente un rozón en el antebrazo.