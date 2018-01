Saturados, servicios forenses en Veracruz; violencia, imparable

Olivia Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-15-14:49:07 Veracruz Representante del Solecito de Veracruz.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México el número de homicidios dolosos de enero a noviembre del 2017 asciende a 26 mil 573 víctimas, esto quiere decir que los Servicio Médico Forense (SEMEFO) en México están colapsados. Ante la ola de criminalidad no existe espacio para depositar los cuerpos, prácticamente se encuentran regados, apilados, o en otros espacios que carecen de higiene.



Los SEMEFO’s del estado de Veracruz han sido exhibidos con los hallazgos masivos de cuerpos y restos en fosas clandestinas, como la ya mencionada en el Puerto de Veracruz, en Colinas de Santa Fe, con 281 cráneos exhumados, además de 15 mil fragmentos óseos.



Otra fosa más en la comunidad de Arbolillo, Alvarado, con el descubrimiento de 47 cadáveres.



En Ixtaczoquitlán, zona Centro de la entidad, se han hallado indicios de al menos 20 fosas clandestinas, en un terreno sinuoso en donde podría ubicarse un mayor número de restos humanos que los enterrados en Colinas de Santa Fe.



En el rancho La Gallera, ubicado en el municipio de Tihuatlán, en el 2017 se encontraron 22 puntos con al menos 100 restos óseos.



En Omealca, el año pasado se alertó del uso de dos pozos artesianos que eran utilizados para arrojar cuerpos de personas víctimas de secuestro y desapariciones forzadas.





Ya no hay cabida



El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Solecito de Veracruz solicitó a la Fiscalía General del Estado que les permita ingresar a los Servicios Médicos Forenses en la entidad con peritos autónomos para verificar el buen manejo de los restos ante la saturación que sufren estos laboratorios.



La representante del Solecito de Veracruz, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, informó que la colocación de los cuerpos que hallaron en Colinas de Santa Fe se realizó en una bodega de los servicios periciales de Xalapa e incluso fueron manipulados al aire libre.



El contenedor de tráiler que adquirió la Fiscalía General del Estado de Veracruz durante la pasada administración se llenó desde hace aproximadamente un año por lo que ya no hay espacio para el resguardo de restos.



“Esa es la pregunta y en la reunión que tuvimos solicitamos que nos dejaran pasar con peritos independientes para nosotros poder atestiguar las condiciones. Contrataron un tráiler pero el tráiler tiene rato que se llenó (en Colinas de Santa Fe), la caja del tráiler. Te hablo de un año hace que ya estaba lleno, de hecho el anterior fiscal iba a comprar otra caja de tráiler y no lo llegó a hacer...



“La última vez que estuvimos, tiene como diez meses ya, y los cuerpos estaban por todos lados, tienen un cuartito pequeño que era para guardar cosas y ya está lleno, en el patio están trabajando, en el patio tienen ahí unas mesas y ahí trabajan. Es insólito, en un patio con un toldo, no hay un resguardo eficaz, no hay un resguardo adecuado, no lo hay”, lamentó Díaz Genao.



La activista destacó en que con la saturación de los servicios periciales en el estado de Veracruz existe el riesgo de una mala manipulación de los restos humanos.



Dijo que en el caso del Semefo en Xalapa los peritos trabajaron en el patio bajo un toldo lo que expone a los restos incluso a la fauna que pudiera ingresar al lugar.



La representante del Solecito de Veracruz dijo que en Veracruz los servicios periciales están rebasados pues el esquema para el que fueron creados ha sido rebasado por la situación actual.



“Especialmente Veracruz está rebasado, simplemente han sido mucho más de lo que podría manejar cualquier sistema de periciales. En Veracruz es severo el problema, muy severo.



“Están muy rebasados y no se están tomando medidas porque es una emergencia, una emergencia. El sistema que tenían antes ya no sirve para esta situación que estamos viviendo porque por ejemplo el que está por Juan Pablo II es como para máximo unos diez y ahora hasta en un sólo evento pueden surgir hasta 30 o 35 como fue el caso de los Voladores de Papantla”, explicó la activista.