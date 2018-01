Se cuida que no se lucre con programas: Sedesol

La Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, buscará ser muy cuidadosa, de que los programas sociales no sean utilizados con fines electorales, esto de cara a las votaciones del próximo primero de julio.



El delegado regional en la zona norte del estado de la SEDESOL, Clemente Campos Pérez, indicó que la dependencia acatará los lineamientos y las fechas que marca la ley.



"Una vez que inicie la veda electoral, pararemos todas las actividades de la secretaría, solo estaremos realizando actividades en las oficinas, y también estaremos pendientes de que no se usen con otros fines que no sean los de programa".



Campos Pérez aclaró que por el momento, la SEDESOL estatal no recibirá más incorporaciones, por lo que solo quienes se integraron al programa en 2017, recibirán la primera entrega de apoyos en 2018.



"Solo las personas que se incorporaron el año pasado, serán las que se vean beneficiadas con la primera entrega de apoyos del 2018, sin embargo no descartamos que una vez que acabe la veda y el proceso electoral se puedan registrar más personas."



Para finalizar el funcionario estatal mencionó que la Secretaría de Desarrollo Social tiene cerca de 600 mil personas inscritas a los diversos programas que ofrece durante la actual administración.



En la zona norte, Campos Pérez indicó que son cerca de 23 mil personas que ya han sido beneficiadas de los municipios de Tamiahua ,Tuxpan, Cazones, entre otros.