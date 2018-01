Destinarán 5 mdp para dignificar hospital de Tuxpan

Para este año, se pretenden invertir 5 millones de pesos, con el fin de “dignificar” algunas de las áreas del hospital civil "Emilio Alcázar", anunció el secretario de Salud, Irán Suarez.



El secretario de Salud, tras su vista a Tuxpan, expuso que desde el año pasado, se han estado realizando acciones que permitan brindar una atención adecuada.



“Vamos a dignificar las áreas de consulta externa, que están muy detrimentadas, vamos a recuperar la mayor parte de los vidrios y de las puertas del hospital y tratar de intervenir las áreas pediátricas, que está también en condiciones deplorables”.



Aunque reconoció que esto no resuelve el polo de atención que este hospital brinda a ciudadanos no solo de Tuxpan, sino de la región norte, agregó que se analizan otras opciones para mejorar este rubro.



Una de ellas, dijo el secretario, pudiera ser la construcción de un nuevo hospital, no obstante, este proyecto tendría que ser ejecutado en la siguiente administración estatal.



“Junto con el alcalde de Tuxpan, iniciemos la búsqueda de un terreno propicio de cuando menos dos hectáreas para poder llevar a cabo la donación del mismo predio a la secretaria de Salud, de manera documentada con una escritura pública registrada a nombre de la secretaria de Salud federal y una vez concluido este trámite, nosotros iniciaríamos con un anteproyecto medico y después lo aterrizaríamos con un proyecto arquitectónico”.



Consideró que construir el nosocomio que Tuxpan requiere, que es de 90 camas y con todos los servicios demandados por la región norte de Veracruz, representa una inversión de 700 millones de pesos, recursos que estimó tendrían que provenir del gobierno federal.