Acusan ‘calvario’ de independientes para lograr registro

Aunque la mayoría de la población tiene una mala opinión de los políticos y las malas prácticas que éstos han generado, cuando los aspirantes a candidatos independientes les piden su apoyo, les cuestionan qué han hecho ellos en la vida pública, lo cual es una contradicción, consideró Eliel Escribano Parada, aspirante a la candidatura a la diputación local por el distrito 28 urbano de Coatzacoalcos.



Reconoció que la actitud de la gente es hasta cierto punto contradictoria, pues por una parte pide gente nueva, que no tenga nada que ver con los políticos de siempre, pero cuando se acerca a ellos quieren saber qué trayectoria política tienen.



“Yo no me dedico a la política, simplemente trato de hacer valer mis derechos político-electorales y les digo a la gente que si está cansada de eso debe darle la oportunidad a gente que desea hacer las cosas de manera diferente”, comentó.



Escribano Parada resaltó que otra cosa que les inquieta es prestar su credencial de elector para la firma, pues aunque se les explica que esto es sólo un trámite y no compromete su voto, les da desconfianza.



Reconoció que en su búsqueda de rúbricas para hacer válida su aspiración ha encontrado de todo, también personas que le piden dinero a cambio de darle su firma, lo cual es lastimoso, pues este tipo de actitudes no permiten fortalecer la democracia en el país.



Consideró que esas actitudes se derivan de la mala experiencia que hay con los partidos políticos, por lo que hay temor de que su credencial de elector tenga mal uso o bien esperan un beneficio a cambio.



Reconoció que además del obstáculo que afrontan los aspirantes a candidatos independientes al no contar con recursos, les pega más la indiferencia de los ciudadanos a participar.



El aspirante, quien fue entrevistado en esta ciudad luego de que acudió a una reunión con el grupo independiente de este distrito, agregó que en cuanto a la aplicación del OPLE para la búsqueda de firmas ciudadanas, también ha sido un problema, pues les cuesta mucho trabajo hacer la captura y en un gran número de ocasiones lo deben hacer manualmente.



Escribano Parada destacó que esa aplicación supuestamente facilitaría la recabación de rúbricas, pero en la realidad no ha sido así.