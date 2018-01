Monitorea Profeco a tortillerías para evitar precios abusivos

Toda vez que se rumoró que se iba a dar un aumento en el precio de la tortilla, lo cual no está autorizado, diariamente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza el monitoreo de este tipo de establecimientos, indicó Martín García Limón, titular de la oficina local.



“Lo que nos mandaron es a estar checando el precio de la tortilla, que se habló que iba a haber un aumento derivado de otros incrementos de costos en insumos, por lo que diariamente se está monitoreando”, expuso.



García Limón indicó que diariamente se verifica un promedio de 12 establecimientos de la zona centro, pero al momento no se ha detectado ninguna variación en los precios.



Comentó que, por ejemplo, en días pasados se hizo la revisión en un supermercado y se constató que el precio seguía en 9.40 pesos el kilogramo, en tanto que en los alrededores del mercado Melchor Ocampo se mantiene en 11 pesos la misma cantidad, que es el costo al que se venía ofertando en el año anterior.



Señaló que no hay un precio límite o máximo en este producto, pero cuidan que no se dé un aumento de manera desmedida, como se mencionaba que aumentaría en 3 a 5 pesos de un momento a otro, lo cual sería irregular.



El encargado de la oficina local de la Profeco indicó que en este producto alimenticio no se tiene establecido un monto mínimo o máximo en cuanto a precio, aunque en la zona va de los 9.40 a 11 pesos el kilogramo como máximo.



García Limón agregó que en caso de detectarse un aumento desmedido en alguna tortillería se procedería a llenar un formato y dar aviso a la delegación estatal de esta dependencia para que se proceda.



Comentó que no se tiene el número exacto de tortillerías que hay en la zona que les corresponde, pues hay colonias a las que aún no están llegando, pero diariamente se hace un monitoreo en 10 a 12 establecimientos con venta de tortillas.