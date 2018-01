Yunes descuida asuntos torales: Juan del Bosque

Temas importantes para el estado están siendo descuidados por la actual administración por una confrontación política inútil, por lo que es importante que se haga esto a un lado y se trabaje por los ciudadanos, exhortó Juan del Bosque Márquez, ex diputado federal.



“No seguimos igual que en la anterior administración, estamos peor, y dice una frase: estábamos mejor cuando estábamos peor. Yo considero que no es la forma de llevar a cabo las cosas por parte de gobierno del estado”, expresó.



Del Bosque Márquez indicó que hay una confrontación estéril e inútil por parte del gobierno encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares y alguien le debería sugerir o pedir de la mejor forma que se atiendan los problemas que hay en el estado.



Destacó que temas como la violencia, la salud, el empleo y la economía y la ayuda social son prioritarios y todo esto se está descuidando por lo político y no debe ser.



“Llamar a alguien loco, esto o lo otro, primero hay que hacerse un autoanálisis y luego llamar a la gente como queramos. Creo que no están bien las cosas y deben mejorar”, apuntó.



El ex legislador federal resaltó que lo importante en estos momentos es gobernar, no subirse al ring o hacer campaña.



Mencionó que cuando alguien ocupa un puesto político recibe solicitudes pero también críticas y con todo eso hay que lidiar y atenderlas de la mejor manera posible.



Sobre todo en estos momentos, la encomienda que tiene Yunes Linares es la de gobernar el estado, pero todo eso está siendo olvidado.



Reconoció que el tema de la seguridad sigue siendo el más importante para todos, para patrones, empleados, familias, porque la violencia está desatada, incontrolable, y no se ven visos que haya una persona que salga a decir: yo los voy a cuidar y con una estrategia bien definida para poder calmar esta situación que está afectando a todos, muchas veces en carne propia.



Indicó que hay personas que han tenido que salir del estado, cuidarse más o de plano vivir prácticamente en el anonimato.