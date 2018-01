Rehabilitación de Camino Nacional, una necesidad en zona centro

El deterioro de Camino Nacional deberá ser un tema que deberá atender en este año la nueva administración municipal, señalaron adheridos a la unión de taxista independientes de la región de Orizaba.



Expresaron que desde la pasada administración municipal, los Ayuntamientos de Río Blanco y Nogales hicieron compromiso de atender esta demanda que afecta gravemente la condición mecánica de taxis, vehículos particulares y autobuses.



“Pero además se pone en riesgo la integridad de los conductores, pasajeros y peatones porque muchos conductores por evitar caer en un hoyo hacen maniobras y eso es un riesgo, entonces es una demanda de hace varios años, no es nueva”, explica Taurino Vasquez Avendaño, líder de taxistas.



Señalaron que cerca de cinco kilómetros de Camino Nacional están en pésimas condiciones. La temporada de lluvias deja cada año innumerables baches, y el trabajo que realizan para rellenarlos no es el adecuado, de ahí que con el tráfico de unos 20 mil automotores que circulan a diario en dicho tramo, se vuelven a deteriorar.



Existen en el tramo Río Blanco-Nogales un promedio de 95 baches en ambos carriles, algunos de hasta 20 pulgadas de diámetro y unos 12 centímetros de fondo, lo cual representa un serio riesgo pues en el tramo en mención se manejan velocidades de hasta 70 kilómetros por hora.



En Nogales, el alcalde Guillermo mejía Peralta anunció un programa de recuperación de Camino Nacional, desde la semana pasada iniciaron con un análisis de suelos, pues cabe la posibilidad de que existan tuberías de la red de agua potable dañadas que estén causando afectaciones en la carpeta asfáltica.



Ingenieros especializados señalan la posibilidad de levantar la carpeta asfáltica y resolver el problema de raíz, toda vez que hay tramos donde únicamente se les ha rellenado de cemento, lo cual no es un material adecuado para el tráfico intenso que atraviesa la ciudad.



Se estima que en municipios de la región existen un promedio de 8 mil taxis que circulan a diario en este tramo y que a diario están registrando afectaciones, así como un promedio de 2 mil autobuses del servicio urbano, más los particulares y proveedores de productos y servicios.