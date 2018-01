Sedena desmiente asesinato de Luis Hernández, soldado héroe en el sismo del 19 septiembre

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-14-02:06:22 Ciudad de México

Según informaba el portal López Dóriga Digital, Hernández había resultado herido de muerte el 12 de enero durante una emboscada registrada en Chihuahua, pero tras hacerse viral la falsa noticia la Sedena desmintió tal noticia.



Uziel San Juan, jefe de prensa de la Sedena, indicó que la dependencia no se ha pronunciado al respecto, ya que la noticia se había dado a conocer a través de redes sociales, de manera que la 46 Zona Militar de Ixtepec ratificó que la supuesta muerte del soldado era falsa.



"No han sacado nada, lo único que sé que es que no es verídico y no le pusimos atención porque no es tan impactante, por ello no han sacado nada", manifestó en entrevista con el medio La Razón.



Fue el pasado mes de marzo del 2017 cuando Martín Moctezuma Luis Hernández recibió el nombramiento de soldado.



Padre recibe con abrazo a soldado que lloró por su familia



El soldado Moctezuma Luis Hernández se reunió esta tarde con Marco Gil, esposo y padre de las mujeres que el militar intentó salvar con vida y de las que finalmente recuperó sus cuerpos.



El encuentro fue realizado en la iglesia principal de Jojutla, donde ambos hombres intercambiaron un abrazo.



Marco Gil llegó al encuentro acompañado por su pequeño hijo.



“Es para que las personas vean que no andamos robando cosas, nuestro trabajo es ayudar al país y para acabar con la mala imagen que tiene el ejército”, dijo el soldado que será recordado por su calidez humana.