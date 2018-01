DIF Nanchital, buscará concretar creación de la Casa del Abuelo Tweet Durante la administración pasada que encabezó Brenda Manzanilla Rico, el sistema DIF municipal a cargo de su hermano Eduardo Manzanilla Rico, no pudo concretar el proyecto de la construcción de la Casa del Abuelo debido a que no contaron con el espacio necesario, ya que pese a las peticiones a la sección 11 del STPRM esta no dio respuesta positiva Nanchital - 2018-01-13 19:49:14 - Staff Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-14-01:49:59 Nanchital . La anterior administración no lo logró por la falta de espacio, pese a solicitar a la sección 11 esta no dio respuesta. Durante la administración pasada que encabezó Brenda Manzanilla Rico, el sistema DIF municipal a cargo de su hermano Eduardo Manzanilla Rico, no pudo concretar el proyecto de la construcción de la Casa del Abuelo debido a que no contaron con el espacio necesario, ya que pese a las peticiones a la sección 11 del STPRM esta no dio respuesta positiva.



Ahora toca el turno al nuevo gobierno municipal tratar de hacerlo realidad, ya que a decir del nuevo presidente de esta dependencia, Oscar Miguel Piña Balderas de manera urgente gestionarán su creación.



El motivo para el funcionario es porque existen personas de la tercera edad originarias de Nanchital refugiadas en casa hogares de Coatzacoalcos, por lo que buscará una solución para proteger a los adultos mayores de la ciudad.



Mientras avanzan con los trámites y obtiene el lugar adecuado, han reactivado las actividades para los adultos mayores, en el INAPAM, donde se impartirán clases de hidroterapia, educación física, juegos de mesa, gimnasia, entre otros talleres.



Piña Balderas recalcó el compromiso que tiene por atender a este sector vulnerable de Nanchital, tanto en ofrecerle espacios recreativos, al igual lo importante de una estancia destinada únicamente para ellos.



Cabe hacer mención que la administración municipales anterior en su planes estaba crear una clínica del IMSS, volver a contar con el rastro municipal y la casa del Abuelo, para ello pidieron la ayuda de la sección petrolera 11 pero esta no dio respuesta a lo solicitado, quedándose pendientes estos importantes proyectos.

