Minatitlecos esperan resultados de la Policía Militar

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-14-01:31:24 Minatitlán Habitantes de Minatitlán, esperan que con la entrada de la Policía Militar, puedan disminuir índices delictivos.

Con la entrada de la Policía Militar que trabajara en coordinación con el Mando Único, ciudadanos minatitlecos esperan que de resultado, ante la ola de inseguridad que ha venido golpeando a todos los sectores del sur de Veracruz, pero principalmente de este Municipio, coinciden habitantes.



Al observarse ya parte del convoy de militares en las principales calles de Minatitlán y también a elementos del Mando Único sobre las principales avenidas, la gente abordada comenta lo siguiente; “la situación que se ha vivido en los últimos días en Minatitlán, es alarmante, ver en las páginas de los periódicos, los hechos sangrientos a diario, por lo que de alguna manera ver a los uniformados, nos da mayor tranquilidad” opina el ciudadano Roberto T.



Otra de las personas que prefirió omitir su identidad, refirió “atrás ha quedado la ciudad en donde se podía salir a las calles, sin el temor de ser asaltados o de presenciar algún secuestro o asesinato, ahora se está volviendo ‘normal’ y la gente opta entonces por no salir, si lo hace es con miedo, no se puede seguí así” reclamó y dijo espera que la presencia de la policía ayude a disminuir los índices delictivos.



La señora Leticia, menciona que ha visto más presencia de policías en el Municipio y eso lo califico como bueno, “parecía que no había seguridad pública y esto es aprovechado por los delincuentes para nadar operando sin control”.



Ojala y con la llegada de la nueva policía, ayude para que disminuyan los robos a comercios que ha ocasionado que muchos establecimientos, tengan que cerrar, considera uno de los comerciantes del centro de la ciudad.