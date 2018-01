Desdeña Alcalde de Papantla críticas por ‘reciclar’ funcionarios

El alcalde Mariano Romero González aseguró que los empleados municipales de confianza que no den resultados favorables para los ciudadanos serán despedidos del Ayuntamiento.



Justificó que la permanencia de algunos ex funcionarios de la administración pasada es para aprovechar la experiencia que adquirieron durante los últimos cuatro años, y que ahora representan una pieza fundamental para cumplir con los objetivos que beneficien a todos los papantecos.



"Respeto todos los puntos de vista... Pero yo quiero pedirles a los ciudadanos que evalúen nuestro trabajo, de cada uno de los funcionarios, a partir del día primero de enero a los cuatro años de gobierno" respondió el funcionario al ser cuestionado sobre las inconformidades que generó la ratificación del Secretario, Octavio Tremari Gaya, al Contralor, Alberto Martínez Olarte y al tesorero, Jimmy Sánchez Willy.



Romero Sánchez advirtió que todos los servidores públicos están en base a resultados y a quienes no cumplan con sus funciones no tendrán continuidad dentro de su proyecto de gobierno que comenzó hace casi 15 días, y cuyo objetivo principal es "hacer las cosas bien por el bien de los ciudadanos".



Al término de un convivio que organizó para conmemorar el "Día del Periodista", el presidente municipal anunció que próximamente dará a conocer los montos financieros que destinará en cada rubro del Ayuntamiento para que la gente conozca y sepa en dónde y cómo utilizan los recursos públicos que aterricen para Papantla.



Pero adelantó que entre los principales proyectos a invertir serán para concluir la obra carretera a Rancho Playa, infraestructura y equipamiento a las escuelas, reconstrucción de clínicas y hospitales, así como el mejoramiento del servicio de limpia pública e impulso al deporte infantil y juventil.