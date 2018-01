Mi candidatura no se la debo a mi papá: MAYM

El precandidato del PAN a la gubernatura del Estado, Miguel Ángel Yunes Márquez declaró que su postulación como aspirante al gobierno de Veracruz no se trata de una monarquía, ya que todo lo que ha logrado se lo ha ganado a pulso y no por ser hijo del Gobernador.



En rueda de prensa otorgada en esta ciudad, declaró que de la misma forma ganará el voto de la militancia para ser candidato y posteriormente de la gente para ser gobernador del estado.



“Tendré que salir al igual que los demás precandidatos y candidatos en su momento para ganarme cada voto, si los veracruzanos consideran que soy la mejor opción y que soy capaz de ser gobernador, ganaré la elección. Esto no es una monarquía, lo quieren manejar así, porque no tienen otra cosa que criticarme”.



Declaró que su carta de presentación es el trabajo que realizó durante 7 años como alcalde de Boca del Río, en sus dos etapas, así como su trayectoria en el ejercicio público.



Pidió a la militancia del PAN, y a la ciudadanía medir sus resultados cómo servidor público, y compararlos con la trayectoria de los demás precandidatos, dice que ellos “no tienen nada que presumir”.



“Yo tengo resultados tangibles, medibles, que la gente puede ver que es información pública y que eso es lo que yo puedo ofrecer, que yo no soy improvisado, yo no estoy aquí por ser hijo de, que yo me he ganado todo con mi propio esfuerzo, con mi propio talento y por eso, y con las mismas herramientas me ganaré a pulso cada voto y seré gobernador de Veracruz”.



Sobre las críticas que Andrés Manuel López Obrador ha vertido en su contra y en contra del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que sus señalamientos no tienen ningún sustento.



En torno a las condiciones sociales del estado, declaró que la llegada de un gobierno panista, encabezado por su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, si ha dado frutos, sin embargo reconoció que se necesita tiempo para mejorar lo que se tenga que mejorar y para cambiar lo que se tenga que cambiar.



“Los cambios tienen que ver con un progreso paulatino, con un progreso que lleva tiempo y estoy convencido de que el verdadero cambio somos nosotros, es una tontería regresar a ese pasado que nos dejo en la ruina o ir a una propuesta totalmente sin sustento, de esa izquierda extrema que viene a criticar pero que nunca tienen una solución para los problemas, que no tienen experiencia tampoco y que nunca han dado resultados, eso hace nuestra propuesta mucho más fuerte”.



Insistió que su gran carta de presentación, es la experiencia que a lo largo de los años ha acumulado, descartando realizar promesas que no sepa cómo cumplir.