Doble encontronazo en el puente ‘Joroba’ de Coatza

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-13-02:43:10 Coatzacoalcos Incrustado en una vagoneta terminó el automóvil Volkswagen Vento sobre el puente Joroba.

Un total de 5 vehículos participaron en dos percances registrado sobre el puente Joroba de esta ciudad, donde el automóvil Volkswagen Vento azul se impactó en la parte posterior de la unidad Mazda CX3 que le antecedía cuando ingresaban a la ciudad, mientras que en los carriles de salida se generó una carambola, siendo por ello que acudieron diversas corporaciones auxilio a ese sector.



Esto se generó minutos antes de las 16 horas, cuando el Volkswagen Vento de placas YLE6407 se desplazaba de sur a norte ingresando a la ciudad, pero su conductora no guardó la distancia prudente de seguridad respecto al Mazda CX3 de placas XYD105A, por lo que se registró el fuerte impacto.



Por lo que toca a los carriles de norte a sur, es decir, los de salida rumbo a Minatitlán, se generó la carambola donde el Volkswagen Polo azul modelo 2005 de placas YJZ1857 del estado de Veracruz, se impactó contra el Nissan Tsuru taxi local 3656 mismo que fue proyectado contra la vagoneta Dodge Journey modelo 2010 de placas YKL6071.



Estas unidades salían de la ciudad, pero el automóvil Volkswagen no guardó la distancia prudente de seguridad, siendo por ello que impactó al taxi y lo envió contra la vagoneta.



Al lugar acudieron elementos del Rescate y Emergencias, Protección Civil y Bomberos, así como de la Cruz Roja local, quienes auxiliaron a las personas que participaron en los aparatoso percance viales, pero no requirieron traslado, siendo por ello que la autoridad vial tomó conocimiento de lo anterior.



En el choque del Vento con la unidad Mazda, los daños fueron por 80 mil pesos, mientras que en la carambola fueron estimados en el orden de los 55 mil pesos.