Destapan a Rolando Núñez para diputación federal

Secretarios generales adheridos al PRI, destaparon como aspirante a la diputación federal de dicho instituto político a Rolando Núñez Uribe del SUTERM, y quien fue regidor en la pasada administración municipal.



Tras una reunión que sostuvieron por horas en un conocido café de esta ciudad, acordaron apoyar a Núñez Uribe, y pese a que aun el revolucionario institución no emite la convocatoria para la candidatura, adelantó Mario Martínez Zapata, secretario del sindicato de Empleados Municipales que presentaran la propuesta, así como respaldan las candidaturas de José Antonio Meade, aspirante a la candidatura del partido a la presidencia y la de José Yunes Zorrilla, también aspirante a la candidatura a la gubernatura, para que los respalde.



“Es decirle a quienes están al frente del partido, a la ciudadanía que ya no quiere imposiciones de parte, pero también decirle que hay gente que tiene trabajo y que tiene el respaldo verdaderamente de los grupos ciudadanos y en este caso nosotros hacemos la propuesta”.



En su intervención, tras la reunión de hoy, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas sección 55, que los sectores que apoyan su aspiración están Marino Delgado de la CROC, y ex candidato de Encuentro Social a la presidencia municipal, Francisco Bautista Ponce, de la Federación Fidel Velásquez, Roberto Ortega, también de la CROC, David Reyes de la sección 126 del SUTERM, Francisco Espinoza de la FSTSE.



Estimó que el apoyo es sincero, ya que el sector tiene en Rolando Nuñez del SUTERM, a un obrero como aspirante.