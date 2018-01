Llueven reclamos al alcalde de Coatzacoalcos en sesión

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-13-02:40:07 Coatzacoalcos

Aunque la orden del día fue la instalación de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Enajenación de Bienes, Comités de Participación Ciudadana, Protección Civil y hasta de Protección Animal, dichos temas pasaron a segundo término cuando algunos ediles del Ayuntamiento de Coatzacoalcos le reclamaron al alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo que no se les tome en cuenta en las primeras acciones de gobierno, otros le echaron en cara que aún no haya nombrado a los directores de área y otros de plano “lo apretaron” para tener canonjías.



Incluso la Regidora Eusebia Cortes Pérez fustigó a sus compañeros ediles de que no se hablara con la verdad en el tema de la basura, pues dijo que la crisis por la recolección de basura se generó por una acción premeditada de la anterior administración municipal y solicitó la auditoria para el ex alcalde Joaquín Caballero Rosiñol y se proceda legalmente en caso de comprobársele alguna irregularidad en el manejo de los recursos municipales.



La que abrió las hostilidades fue la Regidora Priista Leslie Pauling Aparicio quien solicitó al alcalde una reunión con los principales dirigentes de las Ligas Deportivas de Coatzacoalcos y el titular de la Dimude Tomás Téllez Blanco para tratar algunos asuntos relacionados con algunas anomalías que le han reportado algunos ciudadanos que utilizan diariamente las instalaciones para realizar sus ejercicios.



Posteriormente los regidores panistas Blanca Hilda Cuevas Rosado y Martín Juvenal Patiño Zamora le solicitaron al alcalde Víctor Carranza que se les tomé más en cuenta en las acciones que lleva a cabo el Gobierno Municipal en el tema de la recolección de basura, pues nadie les dice nada ni los invita a los eventos y sólo se enteran a través de los medios de comunicación de las acciones que lleva a cabo el Gobierno Municipal para atacar este problema que amenaza con convertirse en un grave problema de salud pública.



La misma regidora panista se quejó también de que aún no se ha nombrado a los directores de Salud, Inspectores de Profilaxis, directores de ecología y Medio Ambiente y otros, lo que dificulta las acciones que se realizan en la Regiduría a su cargo que prácticamente no han iniciado labores operativas por la falta de personal.



El Regidor Panista Martín Patiño propuso que se asigne a cada edil la responsabilidad del servicio en determinado sector de la ciudad, pues el problema atañe a todos y le tienen que entrar parejo a las labores que se realizan para contrarrestar la crisis generada por la recolección de basura derivada de la falta de unidades en buen estado.



Los regidores priistas Oliver Damas de los Santos y Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos propusieron ser incluidos en la Comisión Especial que se ha conformado para el análisis del expediente de entrega recepción con la anterior administración municipal.



Por su parte el alcalde se comprometió con los ediles a hacerlos participes de las acciones que se llevan a cabo con el tema de la basura y otros temas que atañen a la ciudad y anunció que ha dado instrucciones para que el uso de gimnasios, albercas y otras instalaciones deportivas, no tengan costo alguno durante los primeros seis meses de su administración con la finalidad de que todos los ciudadanos puedan realizar sus actividades deportivas.



Así mismo reiteró que ha dado instrucciones al director de la DIMUDE para que se prohíba terminantemente la venta de bebidas embriagantes en los campos e instalaciones deportivas de Coatzacoalcos.