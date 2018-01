Llaman ambientalistas a impedir minería en Actopan y Alto Lucero

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-11-14:51:53 Veracruz

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) hace una vez más el llamado a evitar la actividad minera en los municipios de Actopan y Alto Lucero.



La proximidad del perímetro de explotación de ambos puntos con la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es de aproximadamente tres kilómetros, lo que contraviene al PERE.



El Perímetro de Emergencia Radiológica Externa (PERE) detalla que no se pueden detonar explosivos a menos de 16 kilómetros de distancia de una nucleoeléctrica pues se corre el riesgo de un evento radiactivo.



Mediante volantes, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental explica por qué no se debe permitir el desarrollo de proyectos mineros en los dos municipios veracruzanos.



“Por la zona atraviesan ductos de Pemex así como cables de alta tensión de la CFE, que también constituyen un factor de riesgo; igualmente el transporte, almacenamiento y uso de explosivos en la única vía del oriente del país que conecta al sur”, detalla la asociación civil mediante un comunicado a la opinión pública.



Además de que los efectos medioambientales también impactarían severamente a todos los que habitan no sólo la región sino las zonas colindantes.



LAVIDA enfatiza que la montaña funciona como una barrera natural que protege a la región de tormentas y huracanes y que al devastar la serranía los eventos de tipo climatológico serán cada vez más graves.



Esto sin tomar en cuenta que el daño a la tierra y al campo sería irreparable en por lo menos cien años en los que no se podrían sembrar y por ende producir nada en el territorio impactado pues la tierra sufriría una especie de envenenamiento.



Y es que en el proceso de extracción de oro y plata la utilización de cianuro puede provocar severos daños a la población por el esparcimiento de partículas en agua, aire y tierra.



Por ello la asociación civil urge a detener los proyectos mineros en el estado de Veracruz para proteger la riqueza de la tierra, el medio ambiente y la vida de los habitantes.