Atribuyen a TransCanada desplome de la pesca en el norte de Veracruz

La empresa TransCanada, responsable de la construcción del gasoducto marino desde Galveston, Texas a Tuxpan, ha afectado ya la actividad pesquera en Veracruz y Tamaulipas, que se ha reducido en 70 por ciento y esto se agravará una vez que el gasoducto esté terminado, denunció el líder pescador de Tamaulipas Vladimir Stalin Valencia García.



Lo grave es que consideran que a consecuencia del gasoducto hace aproximadamente 20 días se registró una extraña mortandad de peces. Pero las autoridades aseguraron que ésta fue por las heladas.



"Van a contaminar todo. Quién les autorizó el proyecto, porque a nosotros nunca nos tomaron en cuenta. No hubo una consulta popular. No hubo nada. Ecológicamente hay daños terribles. Tenemos pruebas. No pueden negar que acaban con el fondo marino, es una falacia de su parte".



Aseveró que al acudir a la reunión que tenían pactada con la empresa en Palacio de Gobierno, la representante legal de TransCanada, Lorena Patterson, les aseveró que la reunión solo era con autoridades y pescadores de Veracruz, por lo que no los dejaron estar representes.



"Teníamos una reunión con la empresa TransCanada y nos negaron la entrada. Nos dijeron que no podíamos estar en la reunión porque era con Veracruz y yo dije que es una cuestión federal porque Tamaulipas también es México".