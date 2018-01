martes, 09 de enero del 2018 Inicio Noticias Agencia Clasificados Sociales Deportes Columnas ImagenTV Coatzacoalcos-Zona Sur | Cd. de México | Córdoba-Orizaba-Centro | Internacional | Guerra contra el narco | Poza Rica-Zona Norte | Xalapa | Veracruz -Boca del Río Servicios | Quienes Somos | Contacto | Suscripción | Publicidad ¿Es necesario que el Gobierno Federal mande un comisionado a Veracruz? Tweet Hace unos meses Yunes Linares decía que sí y la inseguridad ahora está peor. En ese mismo comunicado Yunes Linares con el YA! en letras amarillas y azules que fuera su logotipo de campaña a sus espaldas, nos decía que como padre de familia y abuelo no creía justo que tuviéramos que esperar 191 días más a que Duarte concluyera su gobierno y exigía a Duarte el cese inmediato de su Secretario de Seguridad Pública, también demandaba al Gobierno Federal para que interviniera en el Estado de Veracruz con un comisionado y más fuerzas federales para garantizar la paz y tranquilidad de los veracruzanos. Ciudad de México - 2018-01-08 22:26:12 - Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO



A finales de mayo del 2016 a unas semanas de que se llevaran a cabo las elecciones que definirían quién sería el nuevo Gobernador de Veracruz por los siguientes dos años, Miguel Angel Yunes Linares, desde su casa de campaña en Boca del Río, hacía un pronunciamiento ante los medios de comunicación, "una ola de violencia estremece y aterroriza a los veracruzanos, no es posible que los veracruzanos tengamos que vivir con miedo", decía Yunes.



En ese mismo comunicado Yunes Linares con el YA! en letras amarillas y azules que fuera su logotipo de campaña a sus espaldas, nos decía que como padre de familia y abuelo no creía justo que tuviéramos que esperar 191 días más a que Duarte concluyera su gobierno y exigía a Duarte el cese inmediato de su Secretario de Seguridad Pública, también demandaba al Gobierno Federal para que interviniera en el Estado de Veracruz con un comisionado y más fuerzas federales para garantizar la paz y tranquilidad de los veracruzanos.



Ya como gobernador electo, el 19 de Septiembre, Yunes Linares publicó en su página de campaña el siguiente comunicado

http://yoconyunes.org/la-ineptitud-complicidad-javier-duarte-la-delincuencia-pone-riesgo-los-veracruzanos-gobernador-yunes/



"La ineptitud y complicidad de Javier Duarte con la delincuencia pone en riesgo a los veracruzanos": gobernador Yunes



En dicho comunicado se afirmaba que:

-Vivimos una ola de violencia que debe ser frenada

-El Gobierno Federal debe intervenir urgentemente en Veracruz y tomar el control de las fuerzas de seguridad



"Es momento de que el Gobierno Federal tome la decisión de intervenir directamente en Veracruz y quitar el mando de las fuerzas de seguridad a Duarte, quien es el responsable directo de la situación que se vive en Veracruz."













Observatiorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que busca contribuir a transformar la condiciones de seguridad, justicia y legalidad en México. Cuyo objetivo principal es informar objetiva y oportunamente a la ciudadanía sobre la situación en materia de seguridad y justicia. Los datos reportados por dicha organización, se basa en los registros de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SESNSP y se basan en las carpetas de investigación generadas por las procuradurías o fiscalías de cada estado.









De no ser por el delito de Secuestro, prácticamente todos los delitos de alto impacto reportados, marcaban una tendencia de crecimiento a finales del gobierno Duartista, en algunos casos considerable como es el caso de violación que pasó de 7 a 16 o robo con violencia de 442 a 538 y robo de vehículo que pasó de 598 a 737.



Ya! Llegó el Gobierno del Cambio



Pero qué pasó una vez que Yunes Linares tomó las riendas del gobierno del estado. Y no en el lapso de ciento noventa y un días que Yunes decía eran demasiado tiempo para esperar o los ciento ochenta días que él mismo habría prometido para que se notara un cambio. Los datos más recientes disponibles al momento de hacer este artículo, corresponden al mes de Septiembre del 2017 en el reporte de Observatorio Ciudadano y al mes de Noviembre en los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir que son datos de prácticamente un año de gobierno panista, 365 días.



Justo doce meses después del segundo llamado de Yunes Linares para la intervención del Gobierno Federal y que en gran medida ya ha sido atendido con el envío de más miembros del Ejército, la Marina y Policía Federal, los resultados no son favorables. Lo único que no ha hecho hasta el momento el Gobierno Federal en respuesta a la demanda original planteada por Yunes Linares, es mandar a un Comisionado que se haga cargo de las Fuerzas de Seguridad en el Estado.









Se podría decir que los resultados son mixtos aunque el saldo final no es favorable. De los diez tipos de delito registrados cinco aumentaron, cuatro bajaron y uno se mantiene prácticamente igual. El homicidio culposo, registra una reducción de casi un 30%, robo de vehículo también se reduce cerca del 20%, violación más del 100% y el robo a transeúnte que bajó de 115 a 113.



Los delitos que aumentaron son, el secuestro que de acuerdo al propio gobernador, es una de sus prioridades, ya que él mismo ha dicho que a él no le importa que se maten entre los delincuentes, que las ejecuciones no le preocupan, -lo más probable es que no sabe lo que la gente piensa y siente cuando se escuchan las detonaciones frente a su negocio o casa. Lo que sí le preocupa es el secuestro de gente buena e inocente que lamentablemente creció en casi un 100% al pasar de 13 a 24 en los meses comparados.



Homicidio doloso creció en casi un 20%, extorsión registra una explosión de 400%, mientras que el robo con violencia aumentó en más del 20% y el robo a negocio aumentó cerca del 50%.



Si comparamos estas cifras con las de Junio del 2016 fecha del video de campaña de Yunes Linares, los saldos son aún menos favorables para la actual administración.



En base a los datos de la propia SESNSP publicados el 22 de diciembre del 2017 y que contienen las cifras anuales y mensuales desde 1997 hasta el 2017 con corte al 30 de Noviembre del 2017. Al comparar el acumulado del 2016, con los del 2017 que aún no registran el mes de Diciembre, estos son los resultados.



Ve aquí los resultados













El 2017 será el peor año para Veracruz, desde que la SESNSP tiene registro en todos los tipos de delito, con la excepción del Robo de Vehículo sin Violencia que fue más alto en el 2016 y 2013.



¿Se necesita un Comisionado en Veracruz?



Ante estas cifras, que reflejan el comportamiento acumulado del último año de Duarte y los primeros once meses del actual, que diría Yunes Linares si aún fuera candidato o gobernador electo?



¿Aún cree que sea necesario el cese inmediato del Secretario de Seguridad Pública o que el Gobierno Federal mande a un Comisionado para que se haga cargo de las fuerzas de seguridad en el Estado?, De acuerdo a las cifras, la situación esta peor que antes. Lo que ha cambiado es que ahora él es el responsable. ¿Es por eso que la solución ahora no debe de ser la misma que él demandaba hace más de una año?, si su solución de aquel entonces no es la adecuada, ¿es posible que tampoco lo era su diagnóstico, o qué es lo que ha cambiado?



¿Escucharemos a Yunes Márquez, exigirle a su papa con la misma vehemencia que despida a su secretario de Seguridad Pública o pedirle al Gobierno Federal su intervención inmediata ante las cifras de inseguridad durante su gestión como gobernante?, ¿Cuál será la postura de los demás candidatos a sucederlo?



Yunes decía que Duarte no podía con el tema porque se tenía que estar defendiendo de las acusaciones en su contra. Será que el Gobernador Miguel Ángel ¿Yunes Linares pueda resolver este problema, mientras planea la forma de hacer ganar a su hijo la próxima elección para gobernador? ¿Cuánto tiempo va a dedicar Yunes a defenderse de los señalamientos de los candidatos de los demás partidos en este año electoral?, ¿Aún cree que sería un buen uso de su tiempo, estar retando a López Obrador a un debate, como lo vino haciendo el año pasado mientras las cifras de delitos seguían creciendo?



Es probable que Yunes Gobernador, no diga nada o que igual que Duarte en su momento quiera desacreditar la información aquí presentada como parte de una campaña mediática o ataques políticos que corresponden con los tiempos electorales que se aproximan. Sin embargo le recordamos que en el mismo comunicado del mes de septiembre Yunes Linares exhortaba a "todos los veracruzanos a que levantemos la voz para que se escuche fuerte la demanda de vivir en paz. El silencio no es la solución. Sólo con la voz exigente de los ciudadanos se podrá lograr que el Gobierno Federal tome la decisión de intervenir en Veracruz para frenar la violencia." O sobre esto, ¿ahora ya también cambió de opinión? 