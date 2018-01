Verónica Gallardo, ex conductora de La Oreja, preside DIF en Veracruz

La conductora de TV Verónica Gallardo tomó protesta como presidenta honoraria del DIF Municipal de Nogales, Veracruz, el pasado 2 de enero. En la ceremonia estuvo presente el alcalde Guillermo Mejía.



A través de las redes sociales se dio a conocer que ‘Verito’ tomó protesta como presidenta honoraria del DIF Municipal de Nogales. El evento protocolario se realizó el 2 de enero por la mañana. En la ceremonia estuvo presente el alcalde Guillermo Mejía.



Durante su discurso, la exconductora del programa de televisión ‘La Oreja’ refrendó su compromiso con la institución, los adultos mayores, las mujeres y los niños.



“Debemos trabajar juntos, no solo pensar que le vamos a sacar al Gobierno, eso está mal. El objetivo es dar a los que no tienen, los seres humanos son importantes. En esa ayuda está precisamente el acercar a los ángeles (fundaciones) que en esta administración harán la diferencia”, pronunció.