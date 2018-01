Taxistas claman en 60 municipios incremento al pasaje en Veracruz

Los concesionarios y dirigentes de taxis de 60 municipios exigen que el gobierno de Veracruz les autorice el incremento al precio del pasaje y establezca tarifas igualitarias para más de 120 mil trabajadores del volante que prestan el servicio de transporte público en la entidad.



El representante de la Alianza de Transportistas y Anexos de Veracruz (ATAV), Genaro López Santiago justificó que esas peticiones son necesarias para los taxistas debido a los constantes incrementos en los costos de los combustibles y las refacciones de las unidades motrices.



Además reprocharon que en los últimos 13 años, la autoridad estatal no ha permitido el alza de las tarifas a pesar de los constantes «gasolinazos»; y tampoco ha unificado los costos del pasaje en los municipios y regiones del territorio veracruzano, ya que actualmente algunos cobran más y otros menos.



Pero la Alianza de Transportistas y Anexos de Veracruz reconoció que algunos de los conductores han aumentado la tarifa de manera informal, pero tampoco los ha multado las autoridades de la delegación de Transporte Público.



El representante de ATAV también pidió que el Gobierno del Estado retome el programa de reordenamiento vehicular que fue implementado para regularizar a los trabajadores de taxis, pero que algunos de los concesionarios no realizaron ese trámite por falta de liquidez o sus vehículos estaban en el taller, otros robados, o por problemas de salud.



Y hasta la fecha no existen reasignaciones, cambios de número económico, emplacamiento, altas y bajas de la unidad a nombre del concesionario, pero si los obligan a pagar los impuestos que generan el uso del vehículo y tenencia, revista vehicular, entre otros insumos a pesar de que algunos no están en circulación, criticó López Santiago.



En esta organización están agremiados un promedio de 4 mil trabajadores del volante que prestan el servicio en Papantla y los municipios de la Sierra del Totonacapan, mientras que en Veracruz circulan más de 120 mil unidades en modalidad de taxis.