En 2017 INM aseguró cerca de 12 mil migrantes en Veracruz

La migración de centroamericanos ha disminuido pero no cesa en la entidad, pues en 2017 se realizó el aseguramiento de 11 mil 800 migrantes en territorio veracruzano.



Así lo afirmó el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tomas Carrillo Sánchez, quien señaló que de esta cifra se detectaron a por lo menos 2 mil menores centroamericanos no acompañados en su tránsito hacia el país de Estados Unidos.



Carrillo Sánchez opinó que en general hay un decremento del 50 por ciento del tránsito de personas indocumentadas con respecto al año pasado.



Sin embargo, expuso que esto no se puede traducir en la disminución del fenómeno, sino en que específicamente en Veracruz hay menos tránsito de migrantes ante la exploración de nuevas rutas.



“El programa de contención aplicado ha dado resultados positivos, lo tenemos organizado por regiones. La piedra angular ha sido el respeto de los derechos humanos.



“Los medios de comunicación hace apenas un par de años daban cuenta casi cotidianamente de agresiones, secuestros, extorsiones, de gente que tiraban, incluso, con el tren andando”, recordó.



Advirtió que también existen nuevas rutas de tránsito en la entidad, por ejemplo en Xalapa, lugar en donde antes no se veía la presencia de migrantes.



Asimismo, el delegado federal dio a conocer que mediante el Programa ‘Paisano’ que se pone en operación año con año en el marco de las celebraciones decembrinas se otorgaron 17 mil 500 atenciones a connacionales, tan solo en dos meses.