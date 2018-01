Estudian en Mendoza cambio de rutas de transporte

Autoridades de tránsito de ciudad Mendoza analizan un proyecto de cambio de rutas de los camiones del servicio de pasaje en el centro histórico de Ciudad Mendoza, para desfogar la calle principal del municipio, sin embargo reconocen que no es un proyecto fácil, pues en el deben participar, transporte público, la SCT y el cabildo mendocino, reconoció el delegado de tránsito, Oscar Jiménez Carrasco.



"Que sería algo fantástico, pero hay varios puntos, primero un cabildo para que esa ruta se pueda cambiar, la intervención de dependencias estatales así como autoridades municipales" dijo.



indicó que otra opciones son un cambio total de las rutas, pero es un proyecto que podría llevarse meses, pues también se deberá hablar con los comerciantes, ya que tendrían que ser reubicados.



Agregó que es un tema difícil, pero no imposible por lo que en los primeros 6 meses de la actual administración harán los estudios pertinentes con el único fin de mejorar la vialidad en todo el municipio.



"Hay que ver los comerciantes, toda la calle matamoros para poderlos reubicar y llevar a cabo el proyecto, veremos los primeros 6 meses de la administración para cambiar las rutas, no se pueden desviar tan fácil " concluyó.