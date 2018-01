Protestan padres de familia en Ixtaczoquitlán por falta de aulas en escuela

Padres de familia de la primaria Ricardo Flores Magón, de Cuautlapan, realizaron esta mañana una protesta en el plantel debido a que no se les han entregado dos salones.



Al respecto, la señora Miriam Flores, madre de familia, recordó que este es un problema que data desde hace dos años, fecha en que se debió concluir la obra programada por Espacios Educativos.



Sin embargo, recordó que esto no ocurrió debido a que por parte del gobierno del estado no se liberaron los recursos.



Debido a ello y que en su momento enviaron escritos al gobierno del estado y a Espacios Educativos y sólo les daban largas, hace unos meses decidieron bloquear la carretera y sólo así obtuvieron respuesta.



Agregó que en ese entonces una constructora retomó los trabajos y se comprometió a que este lunes les harían entrega formal de los dos salones, que se requieren para la atención de los alumnos de quinto y sexto grado.



Sin embargo, dijo, debido a que en este regreso de clases encontraron con que no se ha terminado la obra, los padres decidieron tomar la escuela.



Comentó que es poco lo que falta, y al ver la inconformidad de los paterfamilias los trabajadores iniciaron la colocación de la herrería, pero debido a que ya son varias veces que les toman el pelo, los padres decidieron que no se moverán hasta que concluyan los trabajos, por lo que hasta la tarde de este lunes ahí se mantenían.