Yunes Linares usa dinero de Veracruz para campaña de su hijo: Cuitláhuac

Cuitláhuac García Jiménez, precandidato a la gubernatura de Veracruz por la coalición “Juntos haremos historia” -PES, Morena y PT- acusó que el Gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares está guardando los recursos del erario para la campaña de su hijo.



En su reciente visita a la región de Orizaba, explicó que los ciudadanos en general no entienden el concepto de “Elección de Estado”, sin embargo es necesario que los veracruzanos sepan que los recursos que utilizan para hacer obra, provienen de los impuestos de los ciudadanos.



Expuso que viene una elección de Estado y el Gobernador en turno guarda los recursos económicos destinados a la generación de empleo para abrir escuelas, para hacer obra pública de gran calado, para hacer una economía local, para apoyar el campo y el turismo, porque lo reserva a la campaña de su hijo.



“Es lamentable pero se debe reconocer que la gente no entiende lo de la elección de Estado. Hay que decirles que Miguel Ángel Yunes Linares está utilizando el dinero; todo ese dinero que se debía destinar hacia allá, él lo está guardando para la campaña del hijo y no se vale”, acusó.



Es obvio que Miguel Ángel Yunes apoyará la campaña de su hijo y la prueba está en que la gente va a ver la compra del voto a todo lo que da, pero habría que preguntarse de dónde sale ese dinero, y cuestionó si el hijo tiene ese dinero en el bolsillo para gastarlo.



Cuitláhuac García dijo que MAY está haciendo lo mismo que en su tiempo hizo Fidel Herrera y Javier Duarte cuando apoyó a su hijo político, y ahora Yunes está apoyando a su hijo natural, por lo cual los recursos económicos no están ni estarán llegando a quienes más lo necesitan.



Aseguró que al estar Morena con Cuitláhuac García por encima de las preferencias y simpatías, a Miguel Ángel Yunes Márquez no le queda otra que hacer alegatos para ver que gana.



“Si lo ven desde esa perspectiva, es obvio que Miguel Ángel Yunes Marques todo se lo debe al padre, siempre vas a ver asociada la imagen del padre con ellos, los funcionarios del hijo eran los del padre, y la carrera política es la del padre, lo que vamos a vivir durante este 2018 es que el padre está ayudando a su bodoque; pero creo que los veracruzanos no merecemos una elección donde se use el dinero de todos para apoyar los intereses de una familia”, concluyó.